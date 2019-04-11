Захарова объяснила смысл предстоящего визита Порошенко и Зеленского в Париж

Москва, 11 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречи с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Во время брифинга Захарову спросили, не является ли приглашение в адрес украинских политиков вмешательством Франции в выборы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы серьезно? Вы только сейчас узнали о влиянии Запада на Украину? Министры стран ЕС лично участвовали в агитации [в преддверии выборов на Украине]», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее западные страны уже участвовали во вмешательстве в украинские дела во время первого и второго Майданов, после чего суверенитет Украины был растоптан.

«Страны Запада на протяжении многих лет издевались над суверенитетом Украины», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на то, что перед выборами президента США в 2016 году европейские политики высказывались в поддержку Хиллари Клинтон, ничуть не смущаясь.

«Когда Олланд (24-ый президент Франции Франсуа Олланд. — Прим. ФАН) поддерживал Хиллари Клинтон, это был международный позор», — заявила Захарова, объяснившая смысл предстоящего визита Порошенко и Зеленского в Париж новой попыткой грубого вмешательства Франции в дела Украины.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с кандидатами на пост главы Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. В Елисейском дворце впоследствии подтвердили, что встреча действительно готовится.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, в первом туре Владимир Зеленский (30,24%) набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко (15,95%).