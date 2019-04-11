Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

МИД РФ предупредил Париж о зеркальном ответе на ограничения работы российских СМИ

509
0 Оставить комментарий

МИД РФ предупредил Париж о зеркальном ответе на ограничения работы российских СМИ

Москва, 11 апреля. Власти Франции систематически отказывают российским журналистам в аккредитации на мероприятия Елисейского дворца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, французское внешнеполитическое ведомство игнорирует запросы российских СМИ на получение пресс-карт.

«За минувший год было отмечено 70 случаев отказа», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, наступил период зеркального ответа Москвы на такие действия Парижа.

«Мы долго предупреждали. Этот период завершился, и начался другой период, который мы называем периодом зеркального отношения к французской стороне в данной сфере», — подчеркнула она.

Захарова также напомнила о неоднократных попытках США и европейских стран очернить российские СМИ, и помешать их нормальной работе. В ноябре минувшего года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. Более того, авторы документа главными угрозами назвали Sputnik и RT. По мнению западных политиков, Sputnik и RT якобы виновны во вмешательстве в выборы в США и Франции. Никаких доказательств этим голословным обвинениям в резолюции однако не привели.

Автор: Герман Парло
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров