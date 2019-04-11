Эксперт рассказал, как РС-28 «Сармат» задает вектор развития военной индустрии

Россия задает вектор развития военной индустрии. Так политолог, профессор академии Военных наук Сергей Судаков прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о выходе межконтинентальной ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний.

Во время своего выступления на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий президент отметил, что тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» находится на завершающей стадии проверки

«Ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН», — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная установка «Пересвет» уже стоят на боевом дежурстве и именно «современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил».

Комментируя заявление президента, российский политолог, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «когда глава государства говорит о том, что какой-то образец находится на завершающей стадии испытаний, это означает, что уже несколько таких комплексов несут полноценное боевое дежурство».

«Они уже сейчас выполняют настоящую, боевую задачу: то есть там условия на 99,9% приближены к реальным. У нас нет такого понятия как прототип. Потому что прототип могут принять на вооружение, а могут и не принять, могут согласиться на серийное производство, а могут и не согласиться. А вот если сообщается, что комплекс уже практически стоит на вооружении, это означает, что он уже используется несколькими военными частями. И тут остается только массовый подход к формированию и вводу его как абсолютного, мощного, нового типа оружия, аналогов которому в мире больше не существует», — пояснил эксперт.

И действительно, в настоящее время ни одна другая страна в мире не обладает вооружением, способным обходить на низкой околоземной орбите современные системы противоракетной обороны.

«Сначала США ехидничали по поводу того, что Россия рисует мультики о своих «Кинжалах», «Пересветах», «Посейдонах». Они полагали, что это все миф, но в итоге убедились, что наша техника работает и реальность такова, что мы научились очень быстро вводить инновации. Исходя из той модернизации, которая была проведена в армии, мы видим, что на сегодняшний день шаг за шагом мы приближаемся к тому, что задаем сами вектор развития военной индустрии», — продолжил собеседник ФАН.

В настоящее время Россия не пытается кого-то догнать в сфере развития современных видов вооружения, она сама задает новые военные тренды. Такой подход позволяет говорить о том, что безопасность Российской Федерации находится на самом высоком уровне.

«Сейчас другие страны пытаются создать нечто похожее на наше оружие, они вкладывают огромные деньги в развитие и пытаются копировать. Но мы рассматриваем данное вооружение (ракетные комплексы «Сармат» — Прим. ФАН) не как наступательное вооружение, а исключительно как оружие возмездия», — заключил Судаков.

Ранее стало известно, что детище массачусетской корпорации Raytheon ракета SM-3 Block IIА бессильно против российских баллистических ракет «Ярс» и «Сармат».