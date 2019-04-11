Уход Ирана из-под Дамаска мог стать компромиссом по итогам переговоров Путина и Нетаньяху

Ливанское агентство Al Modon и ряд других региональных СМИ сообщают, что Иран расформировал большинство своих военных объектов, располагавшихся в окрестностях Дамаска, куда регулярно бьют ВВС Израиля. Неужели это означает, что Тегеран выводит свои силы из Сирии? И если да — то почему? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Речь об уходе иранцев из САР и даже, возможно, о каком-то значительном сокращении их контингента в действительности не идет. По крайне мере часть тех складов и пунктов управления Ирана, которые были свернуты в столичном регионе Сирии, затем попросту переместились севернее. Согласно предположению источников портала «Свободная пресса», данное компромиссное решение могло быть принято по итогам переговоров лидеров РФ и Израиля Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.

Таким образом, российская сторона могла вновь выступить посредником и добиться данного позитивного шага для стабилизации обстановки в районе сирийско-израильской границы, и в том числе в зоне Голанских высот. Москва — фактически единственный участник процесса урегулирования в регионе, способный вести продуктивный диалог как с Тель-Авивом, так и с Тегераном.

Израильский премьер только за текущий год посетил Москву уже несколько раз. При этом на каждом его саммите с Путиным обсуждалась сирийская проблематика, в том числе проблема оккупированных Израилем Голанских высот, агрессия ВВС ЦАХАЛ против САР и присутствие иранских подразделений на западе арабской республики.

Безусловно, без участия РФ все эти вопросы стояли бы намного острее, уверен доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Об этом он заявил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Присутствие России в регионе, бесспорно, играет решающую роль. Прежде всего — внутри самого сирийского конфликта. Главное, что это привело к ликвидации «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на территории арабской республики. Сейчас Москва уже является международным игроком на Ближнем Востоке, который способен оказывать позитивное сдерживающее влияние на другие внешние силы. Российская сторона выступает в качестве посредника в диалоге между противоборствующими сторонами в этом регионе — между Израилем и Ираном, между Израилем и Сирией. Поэтому роль РФ как стабилизирующей силы очень велика, и зачастую она носит определяющий характер», — убежден эксперт.

При этом Россия всегда заинтересована в принятии компромиссных мер. Многие прозападные СМИ нередко несправедливо употребляют слово «давление» в отношении деятельности российских дипломатов, однако секрет их успеха как раз в том, что они не «давят», а занимаются поиском взаимовыгодных решений.

«Выступая сдерживающей силой в региональных конфликтах, РФ никогда не оказывает давление на одну из сторон, чтобы другая единолично получила какие-либо преимущества. В данном конкретном случае это тоже, безусловно, исключается. Тем более что Иран в любом случае никогда не стал бы играть по навязанным Израилем правилам», — отметил востоковед.

В случае если некие соглашение, заключенные при помощи России, действительно имели место, то они, безусловно, оказались удобным как для Тегерана, так и для Тель-Авива. Если для последнего выгодно удаление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и других подразделений от границы, то первого привлекает возможность вывести свои склады из-под постоянных ударов ВВС ЦАХАЛ.

«С военной точки зрения эти передвижения иранских подразделений из района Дамаска нужны Тегерану для того, чтобы увести свои ключевые объекты в более укромную зону. Также это необходимо, чтобы не подвергать опасности инфраструктуру сирийской столицы, в том числе международный аэропорт, который нередко становился целью израильской авиации», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.