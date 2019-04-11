Провокацию Эстонии против парусника «Седов» в РФ сравнили с пищанием комара

Москва, 11 апреля. Запрет Эстонии пускать российский парусник в порт Таллина является мелкой провокацией, продиктованной «кураторами» из ЕС или США. Об этом в четверг заявил историк Алексей Плотников.

«Запрет Эстонии на заход российского барка «Седов» – мелкая и занудливая, как пищание комара, провокация», — пояснил он агентству Sputnik.

По мнению Плотникова, эти недружественные действия вряд ли окажут влияния на и без того прохладные российско-эстонские отношения. Собеседник агентства уверен, что нынешние эстонские власти не стоят того, чтобы реагировать на подобные демарши.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Эстонии запретило паруснику «Седов» входит в порт Таллина. Поводом для отказа послужило присутствие на борту курсантов Керченского государственного морского технологического университета. Эстонские чиновники решили, что пропуск корабля в порт будет равносилен признанию российского Крыма. В посольстве РФ в Эстонии назвали соответствующее решение «недружественным шагом эстонских властей».

Капитан судна Михаил Новиков в свою очередь отметил, что решение Эстонии никак не скажется на маршруте барка. Парусник продолжит свой путь по старому курсу, но уже без захода в Таллин. Отметим, что изначально предполагалось, что парусное судно «Седов», построенное в 1921 году на судоверфи немецкого города Киль под названием «Магдалена Виннен», посетит Эстонию 13-14 апреля.