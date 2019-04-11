Amazon уличили в прослушке разговоров пользователей с голосовым помощником

Нью-Йорк, 11 апреля. Сотрудников американской компании Amazon уличили в ежедневном прослушивании записей разговоров пользователей с голосовым помощником Alexa.

Команда работающих в компании специалистов, разбросанная по всему миру, прослушивает обращения пользователей и пытается вручную улучшить реакцию Alexa, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, работавшие над программой. По данным издания, сотрудники Amazon за смену, которая длится по девять часов, успевают ознакомиться с почти тысячей записей.

Как указали два сотрудника офиса Amazon в Бухаресте, иногда представители компании работают в зданиях, на которых нет соответствующей вывески.

Источники издания подчеркнули, что специалисты расшифровывают записи, разъясняют их и возвращают обратно в программное обеспечение гаджета. Они объяснили это тем, что компания стремится улучшить свой сервис, а участие человека в обучении алгоритмов ПО необходимо.

Кроме того, два источника издания признались, что однажды слышали запись, на которой, по их мнению, имело место сексуальное насилие. Они подчеркнули, что компания имеет на такой счет инструкции, однако в данном случае Amazon решил не вмешиваться.

Ранее стало известно о том, что смартфоны на базе Android атакует подслушивающий вирус под названием RedDrop. Как объяснили эксперты, программа не только может самостоятельно записывать все, что происходит вокруг, но и выкладывать аудио-файлы на обменник для массового скачивания.