МИД РФ уверен в сохранении дружественных отношений с Израилем после выборов

Москва, 11 апреля. Предвыборная кампания в Израиле была напряженной, однако выборы прошли в корректной и демократической обстановке. Российские власти уверены в сохранении дружественных и стабильных отношений с Тель-Авивом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«У нас нет сомнений, что поддержание дружественного и стабильного характера российско-израильских отношений сохранится в числе приоритетов будущего правительства этого государства», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что явка на выборах в Израиле составила 67%, что несколько ниже предыдущих выборов. Тем не менее израильтяне активно голосовали на прошедших выборах.

Напомним, во вторник прошли внеочередные парламентские выборы в Израиле, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. В случае победы партии «Ликуд», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возглавит правительство в рекордный для страны пятый раз.

Примечательно, что накануне Нетаньяху и его конкурент от центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бени Ганц одновременно заявили о своей победе на выборах. Три израильских телеканала дали результаты экзит-поллов, и все они отличались друг от друга. Так, Channel 12 сообщил, что 37 мест из 120 в новом составе кнессета займет партия Ганца, тогда как «Ликуд» получит только 33 кресла. KAN заявляет, что разрыв будет не столь значительным: у партии «Ликуд» будет 36 мест, а «Кахоль-Лаван» — 37.