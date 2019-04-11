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США обвинили Ассанжа в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров

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США обвинили Ассанжа в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров

Лондон, 11 апреля. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого в четверг задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, не признал себя виновным в отказе сдаться сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее, напомним, стало известно, что арест Ассанжа в здании дипломатического представительства стал возможен после того, как у него отозвали право на убежище. В Скотланд-Ярде заявили, что арест был произведен по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистральным судом в июне 2012 года.

Министерство юстиции США тем временем сообщает, что против Ассанжа выдвинуто обвинение в сговоре с целью участия в хакерской деятельности. В комментарии Минюста уточняется, что 47-летнего гражданина Австралии задержали в «рамках американо-британского договора о выдаче».     

США обвинили Ассанжа в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров

Основателя WikiLeaks, в частности, обвиняют в сговоре с целью взлома системы паролей на защищенном компьютере правительства США. Ранее американские СМИ писали, что в США Ассанжу может грозить до 35 лет лишения свободы за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В здании дипломатической миссии Эквадора в Лондоне основатель Wiki Leaks проживал с 2012 года, осенью минувшего года стало известно, что условия проживания Ассанжа ухудшились — его, в частности, обязали убирать за своим котом и оплачивать Интернет, напоминает Infox.ru.

Автор: Федор Веснин
Источник: Daily Mail
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