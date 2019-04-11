Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Москва, 11 апреля. Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.

«Действительно, сегодня на своем месте в Госдуме умер помощник Николая Дмитриевича Ковалева — Сергей Шамарин», — сообщил источник ТАСС в Госдуме.

По словам источника, Шамарин и Ковалев долго работали вместе и были давними товарищами. Как сообщает «Царьград», Шамарину было 62 года, причина смерти пока неизвестна.

О смерти Ковалева стало известно 5 апреля. Депутат скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Ковалев с 1996 года по 1998 год был главой ФСБ, а с 1999 года стал депутатом Госдумы, пишет «Свободная пресса».

Ранее сенатор Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Николая Ковалева, подчеркнув, что он был государственным человеком в самом высоком значении этого слова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также выразил соболезнования родным Ковалева, назвав его «замечательным человеком и близким товарищем».