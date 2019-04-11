Глава Минобороны Судана анонсировал изменения в конституцию

Хартум, 11 апреля. В конституцию Судана внесут изменения. Об этом заявил вице-президент и министр обороны Судана Авад бен Ауф, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Хартума.

Глава суданского Минобороны отметил, что действующая конституция страны показала свою неэффективность: ее нормы не работали. В связи с этим, сообщил Авад бен Ауф, необходим новый основной закон, который будет защищать права народа.

«Система пала. Нужна новая конституция, для народа», — сказал Авад бен Ауф.

Он добавил, что для управления страной будет сформирована специальная комиссия.

«Будем слушать народ и вместе решать, как сделать жизнь лучше», — сказал министр обороны Судана.

По словам Авада бен Ауфа, планируется, что комиссия по управлению страной будет работать на протяжении двух лет. В дальнейшем будут обеспечены свободные выборы, заверил глава оборонного ведомства.

Ранее Авад бен Ауф сообщил об отстранении от власти и аресте президента Судана Омара аль-Башира, роспуске правительства и региональных властей. В стране также введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Глава Минобороны Судана призвал граждан страны воздержаться от участия в беспорядках.

Напомним, в Судане произошел военный переворот, о чем армия страны сообщила по радио.