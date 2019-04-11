Захарова призвала Польшу к взаимодействию в расследовании крушения Ту-154 в Смоленске

Москва, 11 апреля. Расследование авиакатастрофы Ту-154 в Смоленске, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский, продолжается в Польше. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова подчеркнула, что авиакатастрофа стала для России и Польши глубочайшим потрясением. По ее словам, в настоящее время продолжают появляться различные версии крушения, включая вероятность взрыва на борту. Расследование, которым занимает СК РФ, еще не завершено, заметила Захарова, подчеркнув, что российская сторона направила Польше 42 запроса.

По словам главы МИД РФ, СК России в полном объеме исполнил 32 польских запроса, еще четыре находятся в стадии разработки. Она заметила, что обломки самолета должны хранится при уголовном деле, поэтому передача Польше обломков невозможна до принятия процессуальных решений.

«Мы призывает польскую сторону к осознанию сложных обстоятельств катастрофы под Смоленском, мы полностью открыты к взаимодействие с польской стороной», — резюмировала Захарова.

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находился Лех Качиньский, его супруга Мария и почти все военное командование Польши, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром «Смоленск — Северный».