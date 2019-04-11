Захарова уличила США в демонизации Ирана после объявления КСИР террористами

Москва, 11 апреля. Решение США внести «Корпус стражей исламской революции» в список террористов является продолжением политики по демонизации исламской республики. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Решение внести данную структуру, хотела бы сказать, что это официальная государственная структура, в список террористических организаций вписывается в линию США на демонизацию Ирана и оказания на него максимального давления», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении внести КСИР в список террористических организаций. Власти Ирана уже объявили, что если Трамп осуществит свой план, то Тегеран внесет в террористический список вооруженные силы США.

Напомним, что в 2017 году власти США внесли «Корпус» в список организаций, поддерживающих терроризм, и внесли против него санкции. Корпус стражей исламской революции является элитным военизированным формированием, созданным в 1979 году. КСИР участвовал в ирано-иракской войне и создании террористической организации «Хезболла».