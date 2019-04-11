Эквадор лишил Ассанжа гражданства

Москва, 11 апреля. Власти Эквадора лишили журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства страны. О таком решении в четверг объявил глава МИД южноамериканской республики Хосе Валенсия.

Он объяснил, что решение предоставить Ассанжу эквадорское гражданство было приостановлено в связи с нарушениями с его стороны условий пребывания на территории посольства республики в Лондоне.

«Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений», — пояснил Валенсия.

Ранее в четверг Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища. 47-летний основатель WikiLeaks был арестован на территории посольства республики в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

По словам президента Эквадора Ленина Морено, Ассанжу не грозит смертная казнь: британская сторона подтвердила письменными гарантиями, что журналист не будет экстрадирован в страны, где к нему может быть применено такое наказание.

Ассанж стал известен после публикации документов Госдепа. За обнародование американских государственных бумаг в США ему грозит лишение свободы сроком на 35 лет или смертная казнь. Ассанж просил убежища у Эквадора, опасаясь экстрадиции в США. На территории посольства республики в Великобритании он укрывался с 2012 года.

По сообщениям лондонской полиции, как передавала НСН, в настоящее время Ассанж находится в отделении в центре британской столицы. Там он пробудет до суда.