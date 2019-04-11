Франция блокирует призыв Евросоюза остановить наступление Хафтара в Ливии

Брюссель, 11 апреля. Франция заблокировала заявление Европейского союза, в котором Брюссель призывает командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар остановить наступление на Триполи. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

В тексте заявления ЕС отмечается, что наступательная операция ЛНА на Триполи «угрожает гражданскому населению, подрывает политический процесс и создает угрозу дальнейшей эскалации с серьезными последствиями для Ливии и региона в целом, включая террористическую угрозу». Власти Франции и Италии выразили свое несогласие с позицией ЕС, что в конечном итоге привело к блокировке данного заявления.

При этом Франция и Италия придерживаются противоположных точек зрения относительно подход к урегулированию кризиса в Ливии.

Франция владеет нефтяными активами в восточной части Ливии, поэтому в последние годы Париж оказывал военную помощь Хафтару. Италия владела колониями на севере Африки, после чего стала самым крупным импортером ливийской нефти. Власти Италии поддерживают Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, возглавляемое премьер-министром Фаизом Сараджем.

Напомним, 4 апреля Халифа Хафтар отдал приказ подразделениям ЛНА о начале наступательной операции на Триполи, где в настоящее время базируется Правительство национального единства. 10 апреля силы ЛНА взяли под свой контроль военную базу в 40 километрах от Триполи, а также захватили 14 боевых машин и их экипажи на окраинах Триполи.