Ветераны в Латвии не откажутся от советской формы на День Победы

Пока в сейме Латвии одобряют запрет на ношение советской военной формы в общественных местах (чтобы еще раз унизить празднующих неофициально 9 Мая в республике), а правящее нацобъединение собирается поднять вопрос и о запрете советских наград с георгиевскими лентами, председатель правления Общелатвийского общества ветеранов Владимир Норвинд заявил, что «как ходили, так и будем ходить в форме, с орденами и наградными колодками».

Об этом Владимир Сергеевич сказал с трибуны рижского Дома Москвы, где в минувшее воскресенье, 7 апреля, прошла 12-я конференция общественных организаций российских соотечественников Латвии. Она была посвящена главному вопросу — подготовке к 75-летию освобождения Латвии от фашизма и грядущему 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Поэтому, наверное, в зале можно было увидеть и редких теперь участников войны с боевыми наградами, представителей ветеранских и культурных организаций. А вместе с ними — российского посла в Латвии, члена Совета Федерации РФ, сотрудников МИДа и Госдумы России. Корреспондент Федерального агентства новостей рассказывает о главном из прозвучавшего на конференции.

Посол РФ Евгений Лукьянов в своей речи, в частности, отметил, что, несмотря на многочисленные свидетельства преступлений нацистского режима, в отдельных странах предпринимаются все новые попытки манипуляции историческими событиями и очернения праздника победы над фашизмом.

«К сожалению, подобное имеет место и в Латвии, — указал дипломат. — Каждый год 16 марта в так называемый день памяти латышских легионеров Waffen SS в центре Риги, в европейской столице, проходит вопиющее шествие, в котором участвует и молодежь».

Посол напомнил, что в Латвии уже на государственном уровне обсуждается инициатива по сносу памятника воинам-освободителям в Риге, происходят попытки реабилитации гитлеровских пособников и рост русофобских настроений.

Дипломат поблагодарил российских соотечественников — и особенно ветеранов — за мужество и самоотверженную работу в отстаивании исторической правды и справедливости.

Как относятся в старой Европе к неонацистам и воинам-освободителям

Так совпало, что в выходные на свой съезд в Риге собрались и участники Европейского русского альянса (ЕРА), который был создан 15 лет назад первым русским депутатом Европарламента Татьяной Жданок — лидером «Русского союза Латвии» (РСЛ). В альянс вошли политически активные представители русской диаспоры в странах Европы — издатели, журналисты, руководители русских школ и центров просвещения.

Часть из приехавших в Ригу членов ЕРА приняли участие в конференции соотечественников, рассказав о том, как относятся в их странах к советским воинам-освободителям Европы от фашизма.

«Когда меня спрашивают, когда прекратятся шествия в честь легионеров в Риге, я ссылаюсь на опыт других европейских городов, где есть тоже неонацистские организации, — рассказала ведущая сессии, председатель ЕРА Татьяна Жданок. — Там, если они заявляют о своем шествии, как, например, в Дрездене, то мэр города идет во главе антинацистов в тот же день, в том же месте. В Риге, к нашему стыду, такого не происходит. И мы сможем прекратить эти марши только тогда, когда мы будем иметь такого мэра, который станет в ряды антинацистов».

Константин Макаренко, заместитель председателя ЕРА, руководитель общественной организации Public Diplomacy Corps («Корпус общественной дипломатии»), представляющий в Нидерландах еще и российскую торгово-промышленную палату, ежегодно организует церемонию награждения тех жителей Нидерландов, кто отличился на ниве российско-голландского сотрудничества.

Несмотря на достаточно сложные отношения в последние годы между Россией и Нидерландами, Голландию с Россией связывает очень многое. Русские казаки освобождали Голландию от Наполеона. А во время Второй мировой немцы создали на территории Нидерландов несколько концентрационных лагерей, где находились несколько тысяч красноармейцев, которые все практически погибли, рассказал Константин.

«Голландские власти берегут захоронения, более того, появляются энтузиасты, такие как Ремко Рейдинг (местный журналист, с 1998 года устанавливающий имена захороненных солдат на «Русском поле славы» в Ледене/Амерсфорте. — Прим. ФАН), который поднимает архивы и возвращает имена безымянным советским солдатам, которых только в Ледене было захоронено порядка 700 человек, — указал зампред ЕРА. — За последние 10 лет Рейдинг установил имена и нашел родственников почти 150 солдат, за что получил награду из рук Владимира Путина».

Во всех торжественных мероприятиях 9 мая, которые проводятся с большой помпой, участвует мэр города Амерсфорт, подчеркнул гость из Нидерландов.

А Елена Тукшумская, председатель неправительственной организации соотечественников — Центра международного развития Италия — Россия в Неаполе рассказала, что в местах боев продолжаются поиски захоронений неизвестных советских солдат, как и известных, которые порой находятся в ужасном состоянии и требуют приведения в порядок.

«Мы каждое 9 Мая возлагаем венки вместе с партизанами итальянского сопротивления и властями Италии на могилу героя Республики Италия Даниила Авдеева, который на веки вечные прославил советских освободителей (советский офицер, бежавший из фашистского концлагеря, участник итальянского движения сопротивления в 1944 году, кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть». — Прим. ФАН)», — с гордостью заключила Елена.

Член правления политической партии Zmiana («Изменение») Януш Нидзвецкий из Польши в свою очередь рассказал о происходящем в его стране.

«Конечно, вы все знаете, что ситуация в Польше очень сложная: русофобия очень жесткая, но все равно мы пытаемся сохранить память о тех, кто боролся с фашизмом во время Второй мировой войны, — поведал он. — У меня лично дедушка воевал вместе с Красной армией, и дошел от Линина (городок вблизи Варшавы. — Прим. ФАН) до Берлина. Второй дедушка погиб под Сталинградом, так что все происходящее в Польше касается меня. Сейчас в нашей стране проходит так называемая третья волна декоммунизации, и все оставшиеся памятники солдатам Красной армии и польским солдатам, которые вместе с красноармейцами воевали с нацизмом, готовятся разрушить».

Польский политик признал, что у него на родине меняются названия улиц, происходит реабилитация тех польских солдат, которые после войны не хотели признать новую власть и до 1950-х годов прятались по лесам и убивали обычных жителей Польши, уставших от войны и строящих новую жизнь…

Королевские гвардейцы Норвегии тоже отмечают 9 мая

«Норвегия — старейший член НАТО, и, безусловно, в стране имеет место русофобия, — отметила Татьяна Реерсон, директор и организатор Центра русского языка в Осло, руководит русской школой дополнительного образования, где учатся сейчас около 200 детей, изучающих русский. — Но, несмотря на это, норвежское правительство и норвежский народ с уважением относятся к памяти советских воинов — освободителей Норвегии. Красная армия освобождала северную часть Норвегии, остальную часть — американцы. До настоящего времени все могилы советских воинов на территории страны поддерживаются за счет государства. В Осло на Западном кладбище есть мемориал, где похоронены советские военнопленные, и у этого мемориала 9 мая в 10 утра собираются все желающие почтить память погибших советских воинов. Возлагаются венки и цветы, в торжественной церемонии участвуют королевские гвардейцы».

Татьяна Реерсон подчеркнула, что где бы ни были захоронения советских воинов, в частности, в малодоступных местах в горах, тем не менее, за ними осуществляется уход. И это несмотря на то, что в настоящее время в Норвегии много американских баз, и НАТО возглавляет бывший норвежский министр, но память народа сохраняется.

«Главная цель Европейского русского альянса — усилить представительство русских и русскоязычных в различных избираемых органах власти, помимо Европарламента и национальных и местных парламентов, — представила Татьяна Жданок следующую участницу. — И вот наш первый большой успех – это победа Галины Матюшиной, которая шесть лет является депутатом городского собрания Антверпена и сейчас баллотируется в федеральный парламент Бельгии».

«В Бельгии умеют хранить историю, — отметила координатор русскоязычной платформы «Солидарность» Галина Матюшина. — В Антверпене, где живу 25 лет, собираются в сентябре торжественно отмечать 75-летие освобождения города от фашистских захватчиков. Для этого создан специальный комитет, который будет заниматься подготовкой намеченных больших мероприятий. Это и реконструкция сражений, и учебные программы для школьников…»

«Я сама белоруска, но мы все — русские, белорусы, чеченцы, молдаване, украинцы — вместе ходим на мемориальное кладбище, где похоронены советские воины, возлагаем цветы, — рассказала бельгийский политик. — Вместе в школах дополнительного образования организуем занятия для детей, чтобы они, родившиеся уже в Европе, не потеряли свою идентичность».

«Интересно, что в Бельгии участие в выборах обязательно, — дополнила Татьяна Жданок. — Это — единственная страна Евросоюза, где такое правило, хотя оно достаточно распространено. Когда я была наблюдателем на выборах президента Перу, узнала, что практически во всех странах Латинской Америки, включая Перу, обязательно участие в выборах. И очень большой штраф за неучастие, в том же Перу — порядка 500 евро. Это — вопрос к размышлению по поводу нашего латвийского законодательства (намек и на низкую активность избирателей, и на наличие в республике до сих пор 226 тысяч неграждан — постоянных жителей Латвии, лишенных гражданства новыми властями в октябре 1991 года в числе примерно 800 тысяч преимущественно русскоязычных латвийцев. — Прим. ФАН)».

Далее Лариса Семенова из Эстонии, заместитель директора Центра информации по правам человека, напомнила, что в Таллине 12 лет назад было совершено кощунство, когда в центре города был снесен бронзовый солдат и перенесен на военное кладбище.

«Эта боль до сих пор не утихает в сердцах русских Эстонии, — заметила правозащитник. — Наш центр занимался последствиями этого события, мы помогали жертвам полицейского произвола. Об этом у нас издано два сборника».

И хотя в центре Таллина шествия в честь бывших легионеров не проводят, ежегодно в поселке Синимяэ, где есть памятник тем, кто воевал на стороне гитлеровской коалиции, собираются их почитатели, и правительство традиционно отправляет туда своих представителей с венками, рассказала Лариса Семенова.

Она добавила, что в эстонский парламент прошли три четверти депутатов, настроенных крайне националистически.

9 Мая чтут в Ирландии, во Франции и даже в нейтральной Швейцарии

«В Ирландии, которая не участвовала во Второй мировой войне, 9 Мая широко отмечают по всей стране, в первую очередь, благодаря нашим людям, которые приехали туда работать, — рассказал Сергей Тарутин, главный редактор «Нашей газеты» в Ирландии на русском языке. — Когда акция «Георгиевская ленточка» официально еще не была принята в России, первые гвардейские ленточки мы получили от наших коллег из Латвии. И русские, латыши, литовцы, ирландцы, украинцы, грузины с удовольствием их надевают».

С 2005 года в Ирландии, пожалуй, в первой стране Западной Европы возникла инициатива автопробегов в честь Дня Победы.

«Мы собирались большими колоннами — по 200-300 автомобилей, цепляли георгиевские ленты, флаги бывших советских республик и флаги нынешних независимых государств — Латвии, Грузии, Украины, и, несмотря на все перипетии, отмечали 9 Мая, — подчеркнул русский издатель. — Все больше и больше ирландцев приходят на праздник. К сожалению, в живых не осталось ни одного ирландского ветерана. А ведь больше 300 тысяч ирландских мужчин и женщин служили в войсках антигитлеровской коалиции, участвовали в северных конвоях, проводя торговые суда в Архангельск и Мурманск, рискуя быть потопленными немецкими подлодками и самолетами».

Сергей Тарутин рассказал, что прежде ирландские ветераны выступали в русских школах выходного дня. Каждый год в Ирландии проводят ставшие традиционными шествия Бессмертного полка, воскресные школы организуют детские конкурсы стихов и песен о войне. А участвующим в празднованиях ирландцам рассказывают о главном вкладе Советского Союза в победу над фашистами.

«Как-то мне рассказали удивительную историю, которая случилась в 1970-е годы, — вспомнил главный редактор. — Ирландия является до сих пор, напомню, разделенной страной: северная часть входит в Великобританию, южная с 1921 года является независимой республикой. Ирландцам, живущим на севере, запрещено использовать свою национальную символику, и во время одного из визитов Королевы Британии жители одного небольшого ирландского городка были предупреждены, чтобы ни в коем случае никто не вывешивал ирландские флаги. И один ирландец тогда поднял флаг Советского Союза над своим домом. Полиция потребовал снять знамя, на что мужчина заметил, что запрещали только ирландские флаги, добавив, что их «девочка Лиза», имея в виду королеву Елизавету II, жива только благодаря тем людям, которые погибли под этим красным знаменем. Это очень показательная история того, как ирландцы понимают значение победы советской армии в войне», — подытожил Сергей Тарутин.

Представляя еще одного участника сессии — Андрея Гульцева, председателя правления Русской общины Франции, одного из основателей альянса, руководившего в то время газетой «Русская мысль», Татьяна Жданок отметила, что недавно с удивлением узнала, что Андрей входит в движение «Желтых жилетов».

«О движении «Желтых жилетов» я могу рассказывать часами, — заметил на это Андрей Гульцев. — Месяц назад в моем небольшом городке Дре (в 74 км на запад от Парижа. — Прим. ФАН) меня избрали президентом ассоциации «Желтых жилетов», что было совершенно неожиданно, поскольку по рождению я все-таки не француз, а движение — чисто французское».

Что же касается Второй мировой войны, во Франции свято чтят память о ее жертвах и героях, и до сих пор разбираются с теми, кто сотрудничал с нацистами. Недавно вышел большой репортаж о Коко Шанель, которая сотрудничала с нацистами и, возможно, была шпионкой, рассказал Андрей Гульцев.

Он добавил, что месяц назад осудили даже 96-летнего члена оккупационного правительства Виши, которого по состоянию здоровья оставили под домашним наблюдением.

«Эти примеры говорят о том, что во Франции нет соглашательства. Если сотрудничал с нацистами, будешь осужден», — подчеркнул французский соотечественник.

Масса станций метро, улиц, площадей французских городов названы именами героев Сопротивления. Об этом рассказывают в школах, на площади каждого городка есть памятник павшим борцам с нацистами с перечислением всех жителей городка, кто погиб в этой борьбе.

«Это поразительно, приезжаешь в деревню, в которой 500 жителей, а на памятнике — 200 имен. Так что Францию война задела очень сильно», — заключил участник ЕРА.

Да что там говорить, когда даже в нейтральной Швейцарии (в этой стране, к слову, четыре официальных языка!), не участвовавшей во Второй мировой войне, в Базеле, расположенном у границ с Германией и Францией, есть захоронение советских солдат, бежавших из концлагерей фашистов и сумевших перебраться в соседнюю Швейцарию, но позже скончавшихся здесь. На 9 Мая у памятника проводится панихида, здесь возлагают цветы участники швейцарского Бессмертного полка и российские дипломаты.

Это в своей речи отметила Ольга Александре, директор русского детского центра «Матрешка», объединяющего сеть школ в разных городах Швейцарии. Причем эти школы имеют право давать не только дополнительное образование, но и образование, подтвержденное сертификатом государства.

В Нидерландах память берегут — в Латвии ее хотят снести

Тут слово вновь попросил Константин Макаренко, обратившись именно к тем в зале, кто прошел войну.

«Когда 25 лет назад я приехал на жительство в Голландию (так жизнь сложилась), моим соседом был очень пожилой человек, голландский ветеран войны. И через пару лет нашего знакомства он вдруг 9 Мая пришел ко мне с бутылкой водки, рассказав свою историю о войне. Через нескольких часов сопротивления фашистам Голландия пала, ее солдаты, как и этот ветеран, тогда попали в концлагерь. В нем было несколько зон, пленных не избивали, а просто хотели унизить, заставляя есть руками, с пола, рассказывал голландец. В другой части лагеря были русские, к которым отношение нацистов было в несколько раз хуже». «Однако русские вырезали голландцам из дерева ложки, пели песни, пытались взбодрить пленников-соседей, подкармливая их теми крохами, что отрывали от себя».

По словам голландского солдата, он остался жив только благодаря русским. И после войны работал директором большого банка.

«Пока был жив этот старый солдат, а он умер несколько лет назад, он каждое 9 Мая приходил ко мне и каждый раз по-новому рассказывал мне эту историю. Спасибо вам!» — сказал дрогнувшим голосом Константин, обращаясь к тем, кого в Латвии называют оккупантами, и чью форму собираются запретить.

«Как видим, не для всей Европы характерен рост неонацистских движений, — заключил евродепутат Мирослав Митрофанов, один из тех, кто в 2004 году, будучи советником политической группы Европарламента «Зеленые — Европейский свободный альянс» выдвинул идею об объединении активных русских деятелей в Европе в одну ассоциацию. — В Западной Европе они находятся на границе общественной жизни, их ограничивают законы, правящие партии и гражданское общество, не давая развернуться. Но сказать, что там все в порядке, мы не можем, поскольку место неонацизма в последние годы заняли ненависть к мигрантам и русофобия. Собрать подписи депутатов Европарламента в защиту русских школ в Латвии было крайне сложно не только потому, что не все там наши друзья, но и потому, что люди откровенно говорили, что, если бы речь шла о любом другом нацменьшинстве, то они, скорее всего, подписались бы в защиту, а вот по отношению к русским не будут, потому что потом, мол, депутатов за это «съедят» в их странах СМИ», — привел пример Митрофанов.

Тем не менее, из 750 евродепутатов в защиту русских школ подписалось 116 человек. Эти подписи во второй половине 2018 года собрали Мирослав Митрофанов и еще один активист «Русского союза Латвии», евродепутат Андрей Мамыкин.

Что же касается позиции Европарламента в целом к правым радикальным группам, к неонацистам и к тем, кто исповедует радикальные насильственные действия, отношение к ним однозначно негативное, подчеркнул Мирослав Митрофанов.

Он напомнил, что в конце 2018 года абсолютное большинство Европарламента проголосовало за резолюцию, осуждающую радикальные правые движения, в том числе шествия легионеров СС в Риге 16 марта.

Власти Латвии вяло отреагировали, запретив участие в шествии членов правительства, хотя советник главы кабмина ослушался своего шефа совершенно безнаказанно.

«Но неонацизм в той же Польше и республиках Балтии возрождается не в виде германского образца, а как свой, нынешний, — указал евродепутат. — И поэтому 9 Мая — это борьба не столько с призраками прошлого, сколько борьба за свое место на этой земле здесь и сейчас, как и за сохранение нашей истории».

И 21 тысяча подписей в защиту памятника советским воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, собранных за пять дней и переданных в Сейм на прошлой неделе, явно демонстрируют готовность бороться за свою память и за своих ветеранов, ушедших и живых. В противовес тем 10 тысячам, собранным за снос памятника радикалами в течение полутора лет.

Но правят Латвией преимущественно радикалы, и с каждым годом их количество увеличивается. Сегодня они запрещают ношение советской формы, завтра — георгиевскую ленту и советские награды, а послезавтра вновь поставят вопрос о сносе памятника освободителям. Вопрос этот с повестки дня так и не снят. И ничего другого стране радикалы предложить не могут…