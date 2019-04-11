Основателя Baring Vostok перевели под домашний арест

Москва, 11 апреля. Суд перевел основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест сроком на три дня. Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу следствия об изменении меры пресечения Калви.

Основателю фонда запрещено покидать квартиру и пользоваться средствами связи, в том числе Интернетом, передает РИА Новости. Исключение составляет вызов экстренных служб.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ обратился к суду с просьбой о переводе Калви под домашний арест. В качестве обоснования просьбы было сказано, что Майкл Калви занимается благотворительностью в России, ведет инвестиционную деятельность, а на иждивении у него находятся трое детей. Прокуратура поддержала ходатайство, передает RT.

Напомним, Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль были арестованы в феврале. В отношении них расследуют дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».