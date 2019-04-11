Захарова назвала чудовищной резолюцию США о признании Гуайдо главой Венесуэлы 

Москва, 11 апреля. Планы Вашингтона внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о признании Хуана Гуайдо главой Венесуэлы чудовищны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, совершенно неприемлемым выглядит призыв вице-президента США Майка Пенса в адрес Совбеза ООН о том, чтобы лишить постоянного представителя Венесуэлы мандата. В ходе брифинга Захарова также назвала чудовищной возможную инициативу Вашингтона выйти с резолюцией о признании легитимности альтернативного правительства Венесуэлы и его представителя.

«Это плохо в теории, это опасно на практике. Создается ситуация двоевластия, предпосылки для внутреннего конфликта», — подчеркнула дипломат.

Потенциальный силовой сценарий в Венесуэле, указала она, опасен развязыванием гражданской войны. Захарова призвала США задуматься о том, к чему уже привели реализованные Вашингтоном сценарии по всему миру.

«Будем прилагать усилия к тому, чтобы подобные сценарии не были реализованы в Венесуэле», — подчеркнула она.

Кроме того, дипломат потребовала снятия американских санкций, которые оказывают давление на простых венесуэльцев. Абсолютно беспринципным, по ее словам, выглядит также и применение США ограничительных мер против стран, сотрудничающих с Венесуэлой.

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента. Уже на следующий день спикер парламента страны Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Ранее стало известно о том, что власти США заблокировали счета венесуэльских дипломатов при ООН