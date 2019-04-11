Латвия хотела открыть в Калининграде выставку «нацистских букварей»

Москва, 11 апреля. Выставка букварей с нацистскими символами и надписями, дискредитирующими Россию, едва не открылась в Калининграде. Организовать демонстрацию частной коллекции букварей латвийца Юриса Цибульса в Калининграде хотело дипломатическое представительство прибалтийского государства.

Когда книги прибыли в Калининград, библиотекари, которые сначала выступали за проведение выставки букварей народов мира, начали бить тревогу. Среди экспонатов оказалась, например, «Ватная азбука» — где букве «А» соответствовало слово «алкоголь», букве «В» — взятка, а «Я» — «ярусский».

Другой экземпляр коллекции Цибульса — «Белый букварь» со свастикой-солнцем, от которого бегут мусульмане и священники, передают «Вести-Калининград».

Еще одна книга, которую хотели разместить на выставке «нацистских букварей» в детской библиотеке имени Гайдара, — это букварь времен Третьего рейха, где содержится множество изображений нацистских символов и упражнения для чтения про Гитлера.

В библиотеке, в результате, от проведения выставки отказались.

«Поступил сигнал, что в некоторых экземплярах выставочных букварей присутствует свастика, потом некоторые вещи, дискредитирующие российскую действительность, некоторые аморальные аспекты», — цитирует первого заместителя министра культуры и туризма Калининградской области Сергея Кузнецова Sputnik.

Известно, что заведующий канцелярией консульского отдела посольства Латвии в Калининграде Янис Легздиньш очень не хотел комментировать ситуацию вокруг скандальной выставки. При виде журналистов Легздиньш сначала спрятался в туалете, однако позже все же дал некоторые разъяснения.