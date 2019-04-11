Уголовное дело возбудили на Украине из-за видео со «сбитым фурой» Зеленским

Киев, 11 апреля. Уголовное дело возбудили на Украине в связи с публикацией видео, на котором кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«По факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты открыто уголовное производство», — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют, существует ли угроза жизни и здоровью Зеленского. Также «готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, с целью его удаления».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко поделился ссылкой на видео, где его соперника по предвыборной гонке Владимира Зеленского сбивает грузовик. В ролике можно увидеть намек на ситуацию, сложившуюся вокруг сдачи кандидатами в президенты Украины анализов на содержание в крови наркотических препаратов и алкоголя. Видео было опубликовано в одном из Telegram-каналов, предположительно связанных с Порошенко.

В штабе Зеленского заявили об уверенности, что ролик сделала предвыборная команда действующего президента страны Петра Порошенко. Зеленскому рекомендовали ему усилить охрану.

Напомним, согласно официальным данным ЦИК Украины, которые были опубликованы 7 апреля, Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, они получили 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно.