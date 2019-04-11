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Назван топ-5 малых городов России для отдыха с детьми на майские праздники

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Назван топ-5 малых городов России для отдыха с детьми на майские праздники

Москва, 11 апреля. Специалисты составили рейтинг самых популярных малых городов России для отдыха с детьми на майские праздники. На вершине списка оказался крымский Судак.

Рейтинг был составлен на основе данных о бронировании жилья на даты с 1 по 12 мая. Также в топ вошли Олонец в Карелии, Мышкин в Ярославской области и Андреаполь в Тверской области. На четвертой строчке оказался подмосковный Можайск. Здесь туристы остановятся в среднем на три дня и потратят по три тысячи рублей за проживание на семью в сутки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее был составлен рейтинг всех городов России для отдыха с детьми в мае. Первое место занял Санкт-Петербург.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Подмосковье сегодня
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