Киев, 11 апреля. Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию одной из сильнейших стран мира во время своего обращения к избирателям. Он подчеркнул, что новому главе украинского государства после выборов придется иметь дело не с журналистами, а с президентом РФ Владимиром Путиным — опытным и бескомпромиссным политиком, сообщает телеканал 112 Украина.

«Президент окажется один на один не с объективом камеры или смартфоном, а с руководителем одной из сильнейших держав мира. Потому что Путин никуда не денется», — отметил он.

Порошенко также выразил опасения, что новый президент Украины может пойти на диалог с Москвой вместо того, чтобы усиливать давление, что сразу же приведет к ослаблению антироссийских санкций.

Отметим, что Порошенко всю свою предвыборную кампанию строит на идее противостояния с Россией, которую он обвиняет во всех внутренних проблемах Украины, включая разрушенную экономику. И это несмотря на то, что именно Киев разорвал все экономические соглашения с Россией, оставив украинскую промышленность без российских комплектующих.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в свою очередь заявил о необходимости веления диалога с Москвой, чтобы положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.