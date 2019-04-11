МИД РФ прокомментировал помощь Нидерландов террористам в Сирии

Москва, 11 апреля. Нидерланды официально признали группировку «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) террористической организацией, при этом всего несколько недель в Амстердаме заявляли об «умеренности» организации, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, глава МИД Нидерландов Стефан Блок пару недель назад уверял парламентариев в «умеренности» организации, которую теперь признали террористической. При этом Амстердам снабжал террористов в Сирии автомобилями, телефонами и другой техникой.

«Мы не раз обращали внимание мировой общественности на излишнюю увлеченность отдельных стран Запада участием в проектах одиозных, таким как оказание нелетальной помощи организациям, на деле оказывающимся террористическими», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова добавила, что в Москве с особым интересом и вниманием наблюдают, какие оправдания будут подыскивать представители голландской власти. Кроме того, официальный представитель МИД РФ обратила внимание и на заявления МИД США и Канады в годовщину химатаки в Думе, которая была проведена «западной тройкой» в нарушение всех международных норм. Захарова отметила, что заявления содержат обвинения и прямые угрозы Дамаску. МИД РФ имеет все основания предполагать, что составленный по итогам исследований в Думе доклад ОЗХО «подгонялся» под политический заказ агрессоров и имеет мало общего с реальностью.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность тем, что ОЗХО становится инструментом решения геополитических задач некоторых стран в Сирии и других регионах мира. Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что западные страны на состоявшейся в марте сессии исполнительного совета ОЗХО заблокировали предложение России по расследованию инцидента в сирийской Думе.