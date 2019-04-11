«Фикция, бред и клевета» легли в основу «расследования» «ФБК» о сфере питания

Москва, 11 апреля. План так называемого «ФБК», который возглавляет блогер Алексей Навальный, заполучить 300 миллионов рублей на фейках о предприятиях из сферы питания провалился. Однако в конторе не готовы признать проигрыш и используют любую попытку оставаться на плаву.

«ФБК» продолжает кампанию против столичных комбинатов питания. В этой «войне» сторонники Навального действительно решили, что все средства хороши — по данным СМИ, «используют дикую смесь из фикции, бреда и клеветы».

История началась в декабре прошлого года, когда «ФБК» зацепился за сообщения ряда СМИ о вспышке заболеваний в школах и детских садах. Виновником произошедшего люди Навального объявили компанию петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд».

Как пишет Nation News, главная цель раздутого скандала — желание блогера и его команды получить легкие деньги. С предпринимателя потребовали 300 миллионов рублей за прекращение нападок на московские комбинаты питания. Пригожин ответил отказом, после чего Сеть заполнили самые нелепые фейки.

«Фикция»

После неудачных переговоров с Пригожиным на Youtube-канале «Навальный — Live» выступила бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова, которая раскрыла «правду» о работе организации. По ее словам, на комбинате якобы грубо нарушают санитарные нормы, а фрукты и овощи и вовсе моют в неком «гибриде унитаза и раковины». Впрочем, далеко не все зрители восприняли информацию за чистую монету: россияне отметили, что «эксклюзивное» фото «умытаза» гуляет по Интернету с 2001 года. «ФБК» пришлось оперативно заметать следы прокола — фото было удалено из «расследования».

В это время Любовь Соболь решила вывести на улицу «возмущенных родителей». Задача оказалась не из легких, ведь таковых не нашлось. «ФБК» пришлось приглашать на пикет платную массовку, которая даже не удосужилась выучить текст: никто из горе-активистов не смог объяснить окружающим цель мероприятия.

«Бред»

Черная полоса для Навального на этом не закончилась: с новым заявлением выступила та самая Шилова — источник на «Московском школьнике». Женщина призналась, что все ее слова были выдумкой. Как оказалось, она просто прочитала подготовленный в «ФБК» текст. За это ей обещали деньги, однако сотрудники фонда не славятся выполнением обязательств: после публикации ролика про Шилову забыли и даже пригрозили травлей в соцсетях, если она появится в штабе.

«Сейчас я понимаю, что это был какой-то бред», — пожаловалась героиня.

«Клевета»

«Московский школьник» не оставил «расследование» Навального без ответа: против фонда в суд был подан иск о клевете. Сумму ущерба репутации комбинат оценил в 500 миллионов рублей. При этом в организации опровергли не только нарушения санитарных норм, но и связь с «Конкордом»: материал для репортажа люди Навального сочинили на пустом месте.

Однако Соболь заверила своих подписчиков в Twitter, что команда Навального почти выиграла в суде. Новость, которую подхватили ряд либеральных СМИ, мягко говоря, была преувеличена.

В «Московском школьнике» пояснили ситуацию: компания потребовала временно ограничить доступ к видеозаписи на Youtube-канале «Навальный-live» и публикации на сайте «ФБК» в качестве обеспечительной меры. Однако арбитраж требование отклонил: ролик является вещественным доказательством «Московского школьника» в деле о клевете.

Если бы суд постановил блокировать доступ к материалам, это означало бы, что суд автоматически признал победу предприятия. Соболь пошла на ложь, чтобы напустить пыли в глаза своим подписчикам. Уровень подготовки юристов «ФБК» неприятно удивляет. Журналисты напоминают, что правозащитная деятельность и популизм — вещи разные. Возможно, после неудачной аферы с «Конкордом» сторонники Навального более внимательно отнесутся к своим будущим «расследованиям»

Напомним, 18 февраля скандально известный юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Любовь Соболь опубликовала «расследование» об организации питания в школах Москвы, главным героем которого была некая Елена Шилова. В фейковое видео вставили даже знаменитый мем «умытаз», над которым россияне потешались еще в далеком 2011-м году. Впоследствии выяснилось, что все это «расследование» — грязная и неприкрытая ложь. Навальный воспользовался горем Шиловой (у нее болел ребенок) и фактически заставил женщину наврать под камеру, пообещав заплатить ей. На самом деле блогер лично выступал режиссером ролика. Более того, обещанных денег россиянка не получила, и уже 2 апреля призналась, что ужасно жалеет, что решила поучаствовать в крайне сомнительной авантюре. Фактически Шилову попросту кинули.