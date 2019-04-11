Клинцевич рассказал, кто стоит за заявлением Турчинова о подготовке РФ к «войне» с Европой

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов очередной раз заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе и якобы перебрасывает войска к восточной границе. Сенатор Франц Клинцевич считает, что фейковые заявления Турчинова дискредитируют его страну.

«Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю, готовится Российской Федерацией, будут использоваться 6 и 4 армии Военно-космических сил ВС РФ: они разместили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад», — сказал Турчинов.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что украинские политики даже самого высокого уровня открыто лгут собственному народу.

«Понимаете, в чем дело, им дан карт-бланш на фейковую политику. Чем больше они будут врать, выдумывать какие-то «креативные» вещи, тем чаще Украина будет всплывать в информационной повестке, и тем больше об этой стране будут говорить», — заметил сенатор.

По его словам, Киев находится в полной зависимости от Вашингтона и выполняет его волю.

«Те, кто управляет проектом «Украина», понимают, что он полностью дискредитирован. В большей или меньшей степени — это уже не имеет значения», — рассуждает российский политик.

Франц Клинцевич добавил, что США намеренно генерируют новости, не соответствующие действительности. Это делается в том числе и для того, чтобы увеличивать расходы на оборону.

«Россия опять «перебрасывает войска». Обычный обыватель не задумывается о достоверности информации, которую потребляет. Под обычным обывателем я имею в виду прежде всего американцев. Потому что «агрессивность» России играет на руку прежде всего финансово-промышленным группам, тем, кто формирует бюджет, а также тем, кто осуществляет давление на парламентариев. Решения народных избранников замешаны на эту коммерческо-коррупционную схему, парламентарии тоже в доле. А налогоплательщики с этим молчаливо соглашаются, не митингуют», — с сожалением заметил член комитета СФ по обороне и безопасности.

В заключение собеседник агентства напомнил, что Вашингтон использует в том числе средства массовой информации для того, чтобы дискредитировать Москву в глазах мирового сообщества.