Захарова назвала «бездарными» тех, кто писал сценарий ситуации в Ливии

Москва, 11 апреля. Москва продолжает получать сообщения о столкновениях между силами Ливийской национальной армии (ЛНА) и подразделениями Правительства национального единства (ПНЕ), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, посольство РФ в Ливии в настоящее время осуществляет свою деятельность из Туниса и поддерживает рекомендации воздержаться от посещения Ливии. Захарова подчеркнула, что Россия последовательно указывает на безальтернативность политического пути урегулирования конфликта и призывает воюющие стороны сесть на стол переговоров.

«Я помню, как много лет назад когда Россия задавала вопросы западным коллегам о поставках вооружения на территорию Ливии, нам говорили, что все под контролем, вооружение поставляется «кому надо», сейчас мы видим, к каким последствиям это привело», — заявила Захарова.

По ее словам, количество оружия в Ливии сейчас «запредельное».

«Хочется послушать тех, кто говорит, что поставки региона не несут угрозы стране и региону», — заметила она.

По ее мнению, ситуация в Венесуэле сейчас очень похожа на ситуацию в Ливии.

«(Мы видим) попытку убедить всех в необходимости демократизации, использование всей линейки давления, вмешательство в суверенным дела», — перечислила она.

По словам дипломата, те, кто «писал сценарии, в том числе и для Ливии, оказались просто бездарны». Однако, как заметила она, «в британской политической культуре извинение не редкость», но о реальном раскаянии, конечно, говорить не приходится (напомним, в 2016 году газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад британских законодателей, сообщила, что военное вмешательство Великобритании в Ливию в 2011 году было основано на «ошибочных предположениях и неполном понимании» ситуации. — Прим. ФАН).

«Сколько еще точек на нашей планете должны столкнуться с такими сценариями», — возмутилась спикер МИД РФ.

Она также с иронией заметила, что все те, кто писал сценарии для Ливии, сейчас чувствуют себя прекрасно: «Они богаты, они благополучны, а расплачиваются за них миллионы прямых и косвенных жертв этих сценариев».