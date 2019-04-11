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Политика

МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Судан

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МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Судан

Москва, 11 апреля. МИД РФ рекомендует гражданам России воздержаться от посещения Судана в связи с обострением политического кризиса. Об этом заявила в четверг во время традиционного брифинга спикер дипломатического ведомства РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она отметила, что на фоне продолжающихся протестов в Судане поступают сообщения о том, что военные заняли ряд правительственных зданий в Хартуме.

Российская сторона, по словам представителя ведомства, надеется, что все суданские политические силы, а также правоохранительные органы будут действовать «предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации в регионе».

«МИД России рекомендует российским гражданам в настоящее время воздерживаться от посещения этой страны», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что глава Судана Омар аль-Башир был арестован. По словам главы Минобороны африканской страны Авадабен Ауфа, военный совет будет руководить государством на протяжении двухлетнего переходного периода. Он также объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится 90 дней.

Автор: Герман Парло
Источник: Федеральное агентство новостей
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