Эксперт оценил риски для Европы из-за учений США с ядерным компонентом

Чем сильнее Соединенные Штаты будут давить на Европу безумными инициативами, тем сильнее будет сопротивление Старого света. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, комментируя риски Европы в связи с военными учениями США с ядерным компонентом.

Безумные акции

Проведение военных учений США с ядерным компонентом у границ РФ может привести к катастрофически последствиям, страны Европы должны осознать всю опасность участия в подобных «безумных акциях». Об этом РИА Новости заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Проведение у российских границ учений с очевидной ядерной составляющей отнюдь не способствует снижению напряженности в Европе и может вольно или невольно привести к катастрофическим последствиям. В европейских столицах должны, наконец, осознать все риски участия в подобных безумных акциях», — заявил Ермаков.

Предпосылки к войне

По словам Дмитрия Родионова, Европа далеко не едина по очень многим вопросам. В том числе, по вопросам, касающимся отношений с Россией. И, конечно, по вопросам безопасности, которая на континенте возможна только в случае обеспечения ее общими усилиями стран ЕС и России.

«Нравится нам это или нет, но мы живем на одном континенте. И проблемы, касающиеся одного из нас, запросто могут коснуться всех. Особенно, когда речь идет о потенциальной войне, предпосылки к которой наращивают Соединенные Штаты. И многие в Западной Европе это понимают и говорят об этом открыто. А вот страны Восточной Европы в своем антироссийском угаре требуют все больше американских войск, баз и так далее. В то время, как страны Западной Европы, наоборот, хотели бы от них избавиться», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, когда разговор идет о ядерном оружии, то тут Старая Европа категорически против. Из всего ЕС только Польша и Румыния захотели иметь у себя установки ПРО, в которые можно зарядить крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Родионов напомнил, что когда зашла речь о разрыве ДРСМД, в Европе сразу зашевелились, потому что это может означать возвращение американского наступательного ядерного вооружения.

«И хотя трансатлантический консенсус не позволяет открыто идти против хозяев, страны ЕС хором требуют от России вернуться к соблюдению договора. Все там все прекрасно понимают и едва ли допустят возвращения «Першингов» или что там американцы предложат из современного. А вот восточноевропейские лимитрофы с удовольствием разместят на своей территории что угодно, у них инстинкт самосохранения давно атрофирован. И в учениях они будут принимать участие с огромным удовольствием, провоцируя Россию», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что вести переговоры с восточноевропейскими странами бесполезно, их даже запугать не получится. Они, уверен политолог, — камикадзе, «им русофобия давно отключила мозги».

«А вот со странами Старой Европы надо работать и работать активно. И есть основания надеяться, что чем больше американцы будут жать на них со своими безумными инициативами, тем сильнее будет сопротивление этих стран. И лишь вопрос времени, когда фига в кармане превратится в реальное противодействие», — заключил Дмитрий Родионов.

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