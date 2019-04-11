Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо в России

Москва, 11 апреля. Ведомства должны держать под контролем цены на дизельное топливо в РФ. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

После доклада вице-премьера Дмитрия Козака о ситуации на рынке моторного топлива Путин ответил, что соответствующие ведомства должны держать под контролем рост цен на дизельное топливо в РФ. По словам главы российского государства, мировые рынки для страны важны, однако важно держать «под контролем ситуацию на внутреннем рынке, особенно с учетом весенне-полевых работ». Об этом пишет РИА Новости.

«Вместе с министерством сельского хозяйства внимательно за этим прошу наблюдать», — сказал Путин.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ситуация на рынке нефтепродуктов РФ улучшилась за последние несколько дней.