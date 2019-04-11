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Британца хотят лишить рыцарского звания за интервью о Соросе и «исламофобии»

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Британца хотят лишить рыцарского звания за интервью о Соросе и «исламофобии»

В Великобритании сэра Роджера Скрутона уволили с должности советника правительства после интервью, в котором он заявил, что существует «империя Сороса» и что «исламофобия» — это придуманный термин. Как пишет The Times, лейбористы также потребовали лишить 75-летнего писателя и философа рыцарского звания.

В одном из интервью сэр Роджер заявил, что слово «исламофобия» придумали члены экстремистской организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), чтобы прекратить дискуссию вокруг важной проблемы. Он также отметил, что обвинять в антисемитизме и исламофобии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень глупо.

«Венгры были чрезвычайно встревожены внезапным вторжением огромных племен мусульман-кочевников с Ближнего Востока», — сказал сэр Роджер в интервью The New Statesman.

Роджер Скрутон также высказался касательно деятельности американского миллиардера Джорджа Сороса в Венгрии.

«Любой, кто думает, что империи Сороса нет в Венгрии, просто не знаком с фактами», — отметил он.

Также в интервью он заявил, что Китай создает «роботов из своего собственного народа».

Отмечается, что кабмин Великобритании отклонил призыв уволить сэра Роджера с должности советника в ноябре 2018 года. Тогда отстранить Роджера Скрутона предлагали за то, что он трактовал «исламофобию» как понятие пропаганды, а также заявил, что гомосексуализм не является нормальным явлением.

А вот за интервью, где он допустил несколько резких замечаний, сэра Роджера все же уволили. Как сообщает издание, Скрутона сняли с поста председателя Комиссии по строительству нового жилья после звонков от депутатов Тори.

Теневой государственный секретарь по делам женщин и равноправия Дон Батлер вдобавок призвала лишить сэра Роджера рыцарского звания за интервью о Соросе и «исламофобии». Она заявила, что его комментарии якобы основаны на «языке концепции «превосходства белых».

Теневой государственный секретарь по делам женщин и равноправия Дон Батлер

«Его утверждения, что «исламофобии» не существует, сделанные спустя несколько недель после ужасного нападения в Крайстчерче, крайне опасны. Защита предрассудков, подогреваемых правительством Виктора Орбана, возмутительна», — сказала Дон Батлер.

В комментарии изданию представитель правительства Великобритании сообщил, что заявления сэра Роджера являются «неприемлемыми», и что он был уволен.

Отмечается, что этот скандал происходит в неудобное для Консервативной партии время. Сейчас она борется с обвинениями в том, что не принимает «исламофобию» всерьез. По данным СМИ, в прошлом месяце партия отстранила 14 членов за «исламофобию» из-за ряда «оскорбительных сообщений» в социальных сетях.

Президент Королевского института британских архитекторов (RIBA) Бен Дербишир призвал правительство сменить тактику.

Президент Королевского института британских архитекторов (RIBA) Бен Дербишир

«В RIBA мы выступаем за лучшее качество строительства. Но наши сомнения в беспристрастности этой комиссии были явно обоснованы», — заявил он.

Отмечается, что у сэра Роджера также запросили комментарии, но он на них не ответил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
Источник: The Times
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