Британца хотят лишить рыцарского звания за интервью о Соросе и «исламофобии»

В Великобритании сэра Роджера Скрутона уволили с должности советника правительства после интервью, в котором он заявил, что существует «империя Сороса» и что «исламофобия» — это придуманный термин. Как пишет The Times, лейбористы также потребовали лишить 75-летнего писателя и философа рыцарского звания.

В одном из интервью сэр Роджер заявил, что слово «исламофобия» придумали члены экстремистской организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), чтобы прекратить дискуссию вокруг важной проблемы. Он также отметил, что обвинять в антисемитизме и исламофобии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень глупо.

«Венгры были чрезвычайно встревожены внезапным вторжением огромных племен мусульман-кочевников с Ближнего Востока», — сказал сэр Роджер в интервью The New Statesman.

Роджер Скрутон также высказался касательно деятельности американского миллиардера Джорджа Сороса в Венгрии.

«Любой, кто думает, что империи Сороса нет в Венгрии, просто не знаком с фактами», — отметил он.

Также в интервью он заявил, что Китай создает «роботов из своего собственного народа».

Отмечается, что кабмин Великобритании отклонил призыв уволить сэра Роджера с должности советника в ноябре 2018 года. Тогда отстранить Роджера Скрутона предлагали за то, что он трактовал «исламофобию» как понятие пропаганды, а также заявил, что гомосексуализм не является нормальным явлением.

А вот за интервью, где он допустил несколько резких замечаний, сэра Роджера все же уволили. Как сообщает издание, Скрутона сняли с поста председателя Комиссии по строительству нового жилья после звонков от депутатов Тори.

Теневой государственный секретарь по делам женщин и равноправия Дон Батлер вдобавок призвала лишить сэра Роджера рыцарского звания за интервью о Соросе и «исламофобии». Она заявила, что его комментарии якобы основаны на «языке концепции «превосходства белых».

«Его утверждения, что «исламофобии» не существует, сделанные спустя несколько недель после ужасного нападения в Крайстчерче, крайне опасны. Защита предрассудков, подогреваемых правительством Виктора Орбана, возмутительна», — сказала Дон Батлер.

В комментарии изданию представитель правительства Великобритании сообщил, что заявления сэра Роджера являются «неприемлемыми», и что он был уволен.

Отмечается, что этот скандал происходит в неудобное для Консервативной партии время. Сейчас она борется с обвинениями в том, что не принимает «исламофобию» всерьез. По данным СМИ, в прошлом месяце партия отстранила 14 членов за «исламофобию» из-за ряда «оскорбительных сообщений» в социальных сетях.

Президент Королевского института британских архитекторов (RIBA) Бен Дербишир призвал правительство сменить тактику.

«В RIBA мы выступаем за лучшее качество строительства. Но наши сомнения в беспристрастности этой комиссии были явно обоснованы», — заявил он.

Отмечается, что у сэра Роджера также запросили комментарии, но он на них не ответил.

1 Организация запрещена на территории РФ.