Nord Stream 2 сообщил об укладке 1 тыс. км «Северного потока — 2»

Москва, 11 апреля. Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», рассказала о темпах реализации проекта.

Как сообщает пресс-служба предприятия, специалисты уложили уже 1 тыс. км газопровода по дну Балтийского моря. Речь идет об участке, который проходит через территориальные воды Финляндии, Швеции и Германии.

«Два судна-трубоукладчика Solitaire и Pioneering Spirit продолжают работы по укладке газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Около 1,3 тыс. человек работают сейчас в Балтийском море», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Nord Stream 2 AG заявили, что на прошлой неделе на заводе в финском городе Котка подрядчик Wasco закончил работы по нанесению утяжеляющего бетонного покрытия и логистике. Всего покрытие было нанесено на 101 тыс. труб, что составляет половину всей магистрали.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович ранее заявил, что создание между Россией и Евросоюзом межправительственного соглашения по «Северному потоку — 2» было бы оптимальным вариантом. При этом замглавы ЕК отметил, что мандат на проведение переговоров вряд ли будет получен до конца первого полугодия 2019 года. Шефчович напомнил, что до выборов в Европарламент осталось несколько недель, после этого настанет переходный период.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта выступают Соединенные Штаты, которые видят в «Северном потоке — 2» прямого конкурента для американских поставщиков сжиженного природного газа, собирающихся закрепиться на европейском рынке.