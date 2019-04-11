Эксперт допустил, что у Ассанжа есть секретные данные на случай ареста.

Москва, 11 апреля. США могут использовать арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против России, заявил вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов корреспонденту Федерального агентства новостей.

Основатель WikiLeaks спустя семь лет лишился дипломатического убежища в посольстве Эквадора и был задержан британской полицией в Лондоне 11 апреля. По словам президента Эквадора Ленина Морено, Великобритания в письменном виде гарантировала, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Российский правозащитник Ионов рассказал, кто прежде всего заинтересован в Ассанже и как может дальше сложиться судьба основателя WikiLeaks.

«Правительство Эквадора пошло на нехарактерные для них действия, — уверен собеседник ФАН. — Уже несколько лет оно находится под давлением США и, совершенно точно, решение по Ассанжу принималось на высшем уровне — не МИД, а главы государства. Эквадор явно не хочет, чтобы у него было, как в Венесуэле. В целом, это было ожидаемо — здесь сыграло роль и поведение самого Ассанжа: он всячески уклонялся от местного правосудия и хотел на дипломатической машине, а затем на самолете покинуть территорию Великобритании. Статус лица, имеющего права на дипломатическое убежище, с него сняли сами сотрудники посольства, они же сами впустили внутрь британскую полицию. Думаю, Ассанж знал об этом за несколько месяцев и готовился к аресту заранее».

Напомним, Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года. Летом 2010 года против него начала расследование шведская полиция из-за обвинений в изнасиловании. Тогда основатель WikiLeaks отрицал свою вину и заявлял, что обе потерпевшие подали на него заявление под давлением полиции и из чувства мести. При этом Ассанж опасался, что шведские власти могут выдать его США - а там ему за разглашение секретных сведений грозит более 30 лет тюрьмы или смертная казнь. Поэтому он обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище.

В 2017 году шведская полиция прекратила свое расследование по делу о сексуальных домогательствах. В 2018 году The Wall Street Journal написал, что власти США предъявили ему обвинения, хотя Минюст не планировал раскрывать эту информацию до ареста Ассанжа.

В последние годы Ассанжу на территории посольства жилось непросто — у дипломатов накопилась к нему масса бытовых претензий: ему ограничили Интернет и стали контролировать все его встречи, а сам Ассанж страшно боялся отравленной еды из службы доставки. Он показывал журналистам свое скромное жилище — комнату без окон с матрацем на полу и небольшим столом для работы. Физическую форму Ассанж поддерживал на беговой дорожке: пробегал до восьми километров каждый день.

«Это немного похоже на жизнь на космической станции», — признавался основатель WikiLeaks.

Эксперт допустил, что у Ассанжа есть секретные данные на случай ареста.

«Ассанж — известная персона, он рассекретил большое количество документов, которые легли в основу многих журналистских расследований, стали основной точкой в различных конспирологических версиях и раскрывали действия США в политике ближневосточных стран и в отношениях между Штатами и союзниками, — напоминает Ионов. — У него, скорее всего, есть секретная информация, которая хранится на случай его ареста и может быть вскоре опубликована».

Эксперт призывает внимательно следить за вбросами и публикациями в ближайшее время. Эксперт считает, что США хотят использовать главу WikiLeaks против России.

«Если Ассанжа начнут пытать, он может опубликовать через своих коллег из WikiLeaks то, что потребуют США, — подчеркнул Ионов. — Здесь можно ждать многоходовок. Скажем, если завтра появится публикация о том, что Россия «действительно вмешивалась в выборы в США», подкрепленная сомнительными данными — можем быть уверены, что это требование Америки».

По мнению правозащитника, с Ассанжем сразу начнут работать представители американского центрального бюро расследований и разведки, а главное — его могут поместить не в обычную европейскую тюрьму, а в частную тюрьму США.

«У США на территории Евросоюза имеются свои частные секретные тюрьмы, которые курируются их разведкой, — пояснил собеседник ФАН. — Я не исключаю того, что Ассанжа привезут сразу в подобную американскую тюрьму».

Что касается гарантий Великобритании по поводу того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь, то им правозащитник верить не советует.

WikiLeaks был основан в 2006 году. На сайте публиковались тысячи засекреченных документов США, связанных с войнами в Ираке, Афганистане и Сирии, а также письма членов Демократической партии. Одно из громких разоблачений, сделанных WikiLeaks — публикация служебных документов американских официальных лиц, военных и дипломатов об операциях США в Афганистане, переданные Брэдли Мэннингом, в том числе видеозапись ударов с воздуха, жертвами которых были мирные граждане.

Бывший специальный агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден назвал задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «черным днем для свободы прессы».