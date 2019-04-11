Режим чрезвычайного положения введен в Судане на три месяца

Хартум, 11 апреля. Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил, что в стране сроком на три месяца вводится режим чрезвычайного положения. Глава оборонного ведомства, обращаясь к соотечественника, заявил, что благодарен суданцам за то, что участники митингов не поддались не провокации и вели себя мирно, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Авад бен Ауф призвал суданцев и дальше воздерживаться от участия в беспорядках. Министр подчеркнул, что Судан намерен дружить со всеми странами.

Напомним, ранее глава военного ведомства Судана заявил об отстранении от власти президента страны Омара Аль-Башира и роспуске кабинета министров. Управлять страной в ближайшее время будет Военный Совет.

На улицах Хартума тем временем продолжаются массовые шествия. Местные жители встретили известие о роспуске правительства ликованием.