Жители Судана с ликованием встретили отставку правительства

Хартум, 11 апреля. Жители Судана с ликованием встретили новость об отставке президента Омара аль-Башира, роспуске правительства и региональных властей, они возлагают большие надежды на армию, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По его словам, суданцы на улицах Хартума празднуют освобождение от гнета, который длился на протяжении 30 лет. Люди обнимаются, танцуют, поют, обливаются водой, которую привезли спецмашины.

«Великий день для суданского народа. Наконец Судан может вздохнуть свободно. Сегодня народ един, как никогда», — поделились с корреспондентом ФАН местные жители.

При этом суданцы подчеркнули, что верят в армию, которую составляют, по их словам, «люди из народа». Они убеждены в том, что население Судана и военные и дальше будут поддерживать друг друга, и вместе справятся с предстоящим переходным периодом.

Как передает корреспондент ФАН, армия возьмет на себя все полномочия, в том числе возглавит временное правительство. Суданцы верят, что оно будет сформировано из представителей от разных партий, в том числе из оппозиции. Народ Судана надеется, что армия соберет временное правительство, которое, в отличие от предыдущих, действительно будет работать.

«Через год будут свободные выборы, армия это гарантировала», — добавил он.

По его словам, в ближайшее время армия должна будет вызволить из тюрем всех содержащихся там с декабря прошлого года заключенных. В местах лишения свободы в настоящее время находятся свыше 2 тысяч людей, которых заключили еще после первых акций протеста.

При этом Судан надеется, что Россия и в дальнейшем будет поддерживать народ африканского государства, который давно дружит с РФ и настроен очень мирно.

Уточняется, что полиции на улицах Хартума не видно. Начальники Сил безопасности Судана, вероятно, пытаются скрыться и сбежать, поскольку армия начала арестовывать их, а также представителей отправленной в отставку власти, еще ранним утром.

«Было принято решение армии об аресте всех причастных к разграблению народа», — заключил корреспондент ФАН.

Напомним, Вооруженные силы Судана в четверг объявили по радио об отставке президента аль-Башира, который правил страной почти 30 лет, и призвали не устраивать беспорядки. В настоящее время идут переговоры о создании временного правительства.

Протесты в африканском государстве начались еще в конце прошлого года. Изначально протестующие требовали снизить цены на хлеб, однако со временем их главным условием стала отставка аль-Башира.