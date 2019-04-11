Украинские школьники будут получать «лайки» и «смайлики» вместо оценок

В рамках одобренной официальным Киевом программы реформы среднего образования власти сразу десяти украинских регионов объявили о намерении ввести в школах и средних специальных учебных заведениях так называемую «альтернативную систему оценивания знаний». Отныне в течение учебного года школьники и слушатели курсов колледжей и ПТУ будут получать не традиционные отметки, а заимствованные в Интернете изображения в форме поднятого вверх большого пальца руки или определенного выражения «желтой рожицы». Профильные чиновники на Украине абстрагировались от традиционных «советских отметок» в дневниках и регулярных подсчетов баллов в классных журналах. Нововведение вызвало неоднозначную реакцию.

Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Светлана Валентиновна – бабушка ученицы 6-го класса одной из школ в Черниговской области Алины — пришла в учебное заведение своей внучки за разъяснением. Накануне учитель биологии, следуя рекомендациям местного отдела образования, оценил знания Алины в «желтый кружочек с закрытыми глазками и красными щечками». На вопрос Светланы Валентиновны, которая, кстати, до выхода на пенсию преподавала в той же школе, что это за «народное творчество» в дневнике девочки, педагог заявил буквально следующее:

«Это инновация. Мы не должны травмировать детей шестерками и пятерками (в средней школе на Украине действует 12-бальная система оценивания, — Прим. ФАН). Классический «смайлик» означает отличную оценку, все остальные — в порядке изменения выражения лица «кружочка», соответствуют более низким характеристикам познаний».

Из всего вышесказанного пенсионерка поняла лишь одно: украинские школьники будут учиться по-новому, и к этому новому придется привыкать и самим детям, и их родителям.

«Подобных новшеств не стоит бояться, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН киевский эксперт в области образования Игорь Баранов. — «Смайлики» и «лайки» — это, если хотите — своеобразный эксперимент. В итоге ученики получат аттестаты государственного образца с заработанными ими баллами. Изображения из Интернета же призваны внести разнообразие в относительно монотонный процесс обучения».

Как подчеркнул Баранов, помимо указанных изображений украинская школьная реформа подразумевает введение «других революционных правил», игнорировать которые «попросту невозможно».

В последнем утверждении есть доля правды. Согласно санкционированным кабмином Украины основным положениям закона «Об образовании», уже с нового учебного года дети получат право самостоятельно выбирать предметы, которые они хотели бы изучать, а также лично просчитывать целесообразность своего присутствия на тех или иных уроках.

«Это особенно актуально для средних и старших классов школы, — сказала во время выступления в Киеве министр образования Украины Лилия Гриневич. — Ученики станут готовить себя для дальнейшего поступления в профильные техникумы и вузы».

Кроме того, отметила министр, образовательная реформа предоставит учителям возможность на свое усмотрение создавать учебный план и лично выбирать учебники, по которым их воспитанники начнут постигать соответствующий предмет.

«Такое положение вещей является высшим проявлением демократии», — заявил Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности сотрудник министерства. — От нас, представителей ведомства, требуется лишь осуществлять контроль над самим учебным процессом и не допускать антигосударственных настроений как среди педагогов, так и у их воспитанников. А «смайлики» вместо отметок можно рассматривать в качестве еще одного проявления демократизации украинской школы».

Впрочем, указанные «проявления демократизации» уже вызвали определенный протест не только у родителей. Так, учительница начальной школы в Черниговской области, оценивая знания своего ученика, поставила тому в дневнике сразу четыре «антилайка» (изображения направленного вниз большого пальца руки, — Прим. ФАН.).

В пояснительной записке педагог заявила, что это является эквивалентом двойки и словами характеризуется, как «очень плохо с двумя минусами». В итоге тысячи преподавателей по всей Украине подписали петицию с призывом к властям «не превращать школу в филиал социальной сети».