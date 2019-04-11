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Захарова сообщила о непрекращающихся атаках боевиков на армию Сирии в Идлибе

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Захарова сообщила о непрекращающихся атаках боевиков на армию Сирии в Идлибе

Москва, 11 апреля. В Идлибской зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике боевики «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) не прекращают атаки на позиции правительственной армии САР, в результате продолжают гибнуть как военные, так и мирные жители. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам спикера дипломатического ведомства, в целях недопущения дальнейшей деградации ситуации продолжаются совместно с Турцией скоординированные усилия по снижению напряженности вокруг демилитаризованной зоны, формирование которой предусмотрено соответствующими договоренностями, достигнутыми в Сочи.

Захарова также добавила, что не прекращается работа по расселению находящегося в зоне нелегальной американской оккупации лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

«За прошедшую неделю РФ в координации с сирийскими властями организовала выход около 1,5 тыс. жителей лагеря», — уточнила она.

Ранее заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин сообщил, что сирийские беженцы, находящиеся в лагере «Эр-Рукбан», содержатся в критическом положении, а США препятствуют их выходу.

Автор: Герман Парло
Источник: Федеральное агентство новостей
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