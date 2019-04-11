Эксперты объяснили, с чем связана эмоциональная риторика Лукашенко в отношении РФ

Москва, 11 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует подчас эмоциональную риторику в отношении России, поскольку он на государственном уровне лоббирует интересы белорусских производителей. Такое мнение в четверг выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Лукашенко регулярно выступает в роли лоббиста отдельных белорусских предприятий. Вообще, конечно, «не царское это дело», но он давно начал этим заниматься и продолжает это активно делать в рамках отношений Москвы и Минска», — отметил он.

По словам эксперта, Москва придерживается совершенно другого подхода и всегда предлагает разделять политические и экономические темы. Лукашенко же регулярно поднимает вопрос о защите интересов тех или иных предприятий, деятельность которых, как он утверждает, ограничивают в России. Хотя подобные проблемы должны решаться через специальные структуры и точно не на уровне президента.

Жарихин полагает, что «эмоциональная риторика» Лукашенко уже давно стала его стилем конкурентной борьбы, пишет «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что Лукашенко пожаловался на Россию, которая «выкручивает руки санкциями». Речь идет об ограничении ввоза в РФ белорусских нефтепродуктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что в отношении союзных государств действительно есть недопонимания по некоторым вопросом, но ни о каких «санкциях» и «выкручивании рук» речи не идет.