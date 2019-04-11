Комментатор Елагин рассказал о своих планах после покупки Rambler прав на АПЛ

Москва, 11 апреля. Журналист Александр Елагин, комментирующий матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), Кубка лиги и Кубка Англии на телеканале «Матч ТВ», рассказал о своих планах после Rambler прав на трансляцию АПЛ.

Rambler Group купила права на показ в России матчей АПЛ в России, которые ранее транслировал «Матч ТВ». По предварительным данным, трансляции будут доступны на видеосервисе Okko по платной подписке, пишет «Коммерсант».

«Я этого не знал, честно говоря, от вас впервые слышу. Раз лига уйдет с «Матч ТВ», значит, не буду ее комментировать на «Матч ТВ»», — заявил Елагин в комментарии телеканалу «360».

Как сообщает «Бизнес-Online», комментатор Владимир Стогниенко может войти в состав руководителей Rambler Group. При этом Стогниенко покинет телеканал «Россия» и будет заниматься новым проектом.

По словам Елагина, он пока не получал приглашение от Rambler комментировать матчи АПЛ. Кроме того, комментатор отметил, что с ним пока никто не связывался и не приглашал на работу в Rambler. Елагин напомнил, что его работа не ограничивается одним каналом и он может перейти на Eurosport, где будет комментировать вторую по силе лигу Англии — Чемпионшип.