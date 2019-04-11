Как закон о надежном Рунете поможет защитить российское интернет-пространство

Депутаты Госдумы приняли во втором основном чтении законопроект «Об устойчивом Рунете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Как сообщается на сайте ГД, цель закона — обеспечение безопасного и устойчивого функционирования Интернета на территории России. Основной своей задачей авторы документа называют обеспечение бесперебойной работы Рунета в случае целенаправленного внешнего воздействия.

Предполагается, что закон о надежном Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения (о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен) — с 1 января 2021 года.

В ходе второго чтения депутаты одобрили изменения к законопроекту, в том числе были учтены предложения правительства. Законопроект отражает консолидированное мнение отрасли, отмечают эксперты. За время подготовки ко второму чтению состоялись консультации всех заинтересованных структур с авторами законопроекта — членом Совета Федерации Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Законопроект позволяет сделать Рунет максимально защищенным и надежным, в то же время меры, принимаемые в этом направлении в РФ, гораздо мягче, чем аналогичные действия, предпринимаемые на Западе, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей глава комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Они там у себя на Западе напринимали совершенно драконовские законы в области Интернета, а нас критикуют за то, что в десятки раз легче и мягче, но при этом направлено на защиту нашей информационной безопасности. Иначе как откровенной политикой двойных стандартов я это назвать не могу», — подчеркнул Малькевич.

Суть изменений

Согласно новому закону, в России будет создана резервная дублирующая инфраструктура, необходимая для бесперебойной работы Интернета. Отечественное шифрование будет существовать параллельно с уже действующими системами. Поэтому при сбое или отключении от зарубежных сертификатов Рунет продолжит нормально и устойчиво работать.

В прежнем режиме продолжит работу и система адресов корневых серверов. Зарубежные серверы будут функционировать в прежнем режиме, но в случае сбоя вследствие внешнего воздействия на территории России начнет работать дублирующий резервный сервер. Таким образом, РФ остается частью мирового интернет-пространства, но устойчивость и надежность отечественного сегмента будет существенно выше.

Защита Рунета — вопрос экономической и политической безопасности России

Предотвратить катаклизмы

Новый закон поможет более полно обеспечить экономическую и политическую независимость России, отмечают эксперты. Возможное внешнее отключение Интернета может привести к экономическим и социальным катаклизмам в нашей стране. День без Интернета уже сегодня оценивается минимум в 20 млрд рублей, а чем дальше будет развиваться цифровая экономика, тем выше будут убытки и тем серьезнее последствия.

Лукавством считают эксперты разговоры о дороговизне исполнения закона о надежном Рунете. Деньги на реализацию законопроекта предусмотрены в нацпроекте «Цифровая экономика», где заложены 20 млрд рублей на информационную безопасность. Таким образом, все расходы на обеспечение безопасности Рунета сопоставимы с потерями от его отключения на один день.

Что будет, если Запад отрежет Рунет от Всемирной Паутины

Если не защититься заранее от подобных действий Запада, это чревато настоявшим коллапсом. В случае отключения Рунета от находящихся за рубежом корневых серверов, внутри страны станут недоступны сайты и онлайн-клиенты банковских приложений, перестанут работать системы предоставления электронных госуслуг, сервисы такси, транспортного и гостиничного бронирования и т. д. В большинстве государственных организаций и частных структур будет парализован электронный документооборот, станет невозможным проведение сделок с недвижимостью, оплата налогов, не будут функционировать службы поддержки, а кредитные карты окажутся просто бесполезными.

Ну, и в виде бонуса: будут недоступны сетевые игры и онлайн кинотеатры, хотя, конечно, без этого еще как-то можно обойтись.

Как защитить Рунет

Рассматриваемый в Госдуме законопроект предназначен для надежной защиты Рунета от внешних угроз. Для этого операторам связи будет предложено подключиться к национальной системе DNS. Эта система позволит гарантировать доступ к российским сайтам, даже если кто-то извне попытается отрезать Россию от Всемирной Паутины.

Также будет создан центр мониторинга, который при нештатных ситуациях сможет оперативно координировать взаимодействие операторов связи — сегодня они вынуждены это делать самостоятельно. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов связи.

Кроме того, рассматриваемый закон позволит учесть и систематизировать материально-техническую базу Интернета в России, что позволит повысить эффективность расходования ресурсов для развития экономики будущего:

Интернет в России: учет и систематизация

Здесь работы непочатый край. Дело в том, что сегодня ни у кого нет полной и актуальной карты сетей электросвязи. Согласно отчетам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), экономика Интернета дает около 5% ВВП, что сопоставимо с вкладом электроэнергетики. При этом про электроэнергетику мы знаем все: про генерацию, линии электропередач, узлы, трансформаторы, перетоки и потребление. Есть системный оператор, который управляет процессом, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность субъектов.

Что касается Интернета, такую систему еще только предстоит создать и отстроить. Это необходимо для повышения эффективности вложений в сетевую инфраструктуру: для проектирования и строительства линий связи, а также для подключения новых и модернизации уже существующих социальных объектов, требующих цифровизации и информатизации.

На подключение различных объектов к интернет-платформам в программе «Цифровая экономика» заложено более 130 млрд рублей. Чтобы грамотно и эффективно производить расчеты и тратить эти деньги, необходимо понимание текущей ситуации.

Российские законы гораздо либеральнее западных

В беседе с корреспондентом ФАН глава комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал, что недавно беседовал на эту тему с немецким изданием Russland.news.

«Мы обсуждали недавно принятый в нашей стране закон о фейковых новостях, говорили также о свободе слова, — отметил Малькевич. — В беседе с ведущей я попытался провести параллель между российскими законами, касающимися Интернета, и немецкими правовыми актами, регулирующими эту сферу. В частности, я вспомнил мой любимый закон «Об защите прав в социальных сетях», который гораздо жестче, чем все нормативные акты, принимаемые в России в интернет-области».

Правовые акты, принимаемые в России, в том числе закон о надежном Рунете, не в пример мягче и либеральнее законов, которые принимаются на Западе, отметил Малькевич.

«У них жесточайший контроль в сфере Интернета, с этим согласилась даже общавшаяся со мной журналистка, которая признала, что ей не нравятся некоторые немецкие законы в этой области. Но я уверен, что в Германии правильный и нужный закон: любое государство должно защищать свои информационные границы, впрочем, как и любые другие», — подчеркнул Александр Малькевич.

Угрозы вполне реальны

Иностранное вмешательство в национальные доменные зоны и атаки на кибер-инфраструктуру со стороны США и подконтрольных им крупных ИТ-корпораций — это отнюдь не миф. Такие атаки имели место неоднократно.

По информации, предоставленной Эдвардом Сноуденом, спецслужбы США причастны к отключению Интернета в Сирии, произошедшему 29 ноября 2012 года. В течение более двух суток вся страна не имела доступа к Интернету. Причиной стали действия Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которое использовало «закладки», внедренные в программное обеспечение оборудования маршрутизации крупнейшего сирийского национального оператора связи.

Еще один пример. Принятые в Соединенных Штатах законы, направленные на борьбу с пиратством и защиту авторских прав в Интернете (SOPA, PIPA), распространяют юрисдикцию США в онлайн-пространстве за пределы американской территории. В рамках действия этих законов суды США несколько раз выносили определения об изъятии IP-адресов и доменных имен у их владельцев вне зависимости от юрисдикции и местоположения подозреваемых. Соответствующие предписания направлялись в региональные Интернет-регистратуры, действующие под эгидой компании PTI (IANA), относящейся к юрисдикции США.

Таким образом, принятые в США законы «О борьбе с пиратством в Интернете» (Stop Online Piracy Act — SOPA) и «О защите IP-адресов» (PROTECT IP Act — PIPA) в настоящее время направлены на обеспечение правовой возможности для изъятия властями США доменных имен и IP-адресов по всему миру.

И совсем недавний пример. 4 июня 2018 года американская компания GeoTrust заблокировала SSL-сертификат Общественной палаты РФ с формулировкой:

«К сожалению, наложенные Соединенными Штатами санкции требуют, чтобы мы отозвали ваш сертификат для *oprf.ru из-за того, что ваша организация аффилирована с Донецкой народной республикой, находящейся под санкциями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC)».

Каким образом Общественная палата РФ «аффилирована» с ДНР, в сообщении компании, естественно, не уточнялось.