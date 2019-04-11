Кокорина и Мамаева во время эвакуации вывели из зала суда последними

Москва, 11 апреля. Заседание Пресненского суда Москвы, который рассматривает дело обвиняемых в участии в драках футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, оказалось сорвано из-за звонка о минировании.

Момент эвакуации попал на видео. Корреспондент ФАН-ТВ обратил внимание на то, что Кокорина и Мамаева вывели из зала суда одними из последних.

Напомним, рассмотрение дела футболистов, обвиняемых в участии в двух драках, произошедших в Москве в октябре прошлого года, началось во вторник. Свидетели похождений спортсменов и их друзей уже успели рассказать о том, как веселится компания Кокорина и Мамаева, много интересного. Выяснилось, в частности, что за столиком в кафе «Кофемания» на коленях форварда «Зенита» сидели все кому не лень, а также, что сам Кокорин вел себя «как ангелок».

В октябре минувшего года футболисты после поединка «Зенита» и «Краснодара» в Петербурге отправились в Москву, где в течение нескольких часов поучаствовали в двух драках: сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а затем напали на сотрудника Минпромторга в кафе «Кофемания». В ходе второй драки Александр Кокорин, что было запечатлено камерами видеонаблюдения в кафе, нанес главе одного из департаментов Минпромторга удар стулом.