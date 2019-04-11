Стало известно, когда в РФ могут появиться поезда Hyperloop и «магнитные» вагоны

Компания «Российские железные дороги» готова подхватить проекты по созданию и внедрению в транспортную сеть поездов на магнитной подушке (маглев. — Прим. ФАН) и вакуумных поездов, идея которых предложена Илоном Маском в рамках проекта Hyperloop. Об этом заявил начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин, выступая на одной из экспертных дискуссий международной конференции «Инновации для корпораций» в Технопарке «Сколково», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель корпорации отметил, что пока в РЖД настороженно относятся к этим технологиям высокоскоростного передвижения.

«Сейчас мы рассматриваем эти инициативы в большей степени как спекулятивные, многие вопросы технологически не решены», — заявил Александр Зажигалкин.

Представитель РЖД подчеркнул, что оба проекта при условии отработки всех технологических вопросов и решения проблемы безопасности могут «выстрелить» в России через 15–20 лет. Он отметил важность координационной роли государства в этом процессе.

При этом проект по запуску «магнитной левитации» на железнодорожных магистралях России вызывает у эксперта больше уверенности, чем идея вакуумного поезда, которую пытается реализовать американский бизнесмен Илон Маск.

«Я вижу большую перспективу магнитной левитации в силу того, что исследования проводились еще в 60-е-70-е годы (в 1979 году в городе Раменском Московской области было построено 600 м экспериментальной эстакады для ходовых испытаний вагонов на магнитном подвесе, также были созданы пять опытных образцов вагонов, однако проект не был завершен. — Прим. ФАН). Там технологическая сторона очень сильная, хорошо проработанная, но есть проблемы с экономикой, в том числе вопросы по стоимости этих магнитов», — пояснил Александр Зажигалкин.

По словам руководителя Центра инновационного развития, сейчас в РЖД решается вопрос о разработке так называемого форсайта, где будут спрогнозированы основные варианты развития железнодорожного транспорта в будущем.

«Мы не отстаем настолько, чтобы не подключиться к гонке, если увидим, что она не является спекуляцией», — подытожил он.

Поезда на магнитной подушке, или магнитопланы, удерживаются на дороге и управляются за счет электромагнитного поля. Благодаря отсутствию силы трения этот вид транспорта способен развивать скорость, сопоставимую с полетом на самолете. Разработки в этом направлении велись в советское время, однако потом были прекращены. Сейчас развитием этого направления занимается созданный на базе Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I научно-инженерный кластер «Российский маглев».

Проект вакуумных поездов Hyperloop был предложен в 2013 году предпринимателем и изобретателем Илоном Маском. Построены испытательные полигоны в Лас-Вегасе и калифорнийском городе Хоторн, а также в Тулузе на юге Франции. Проектом занимается несколько конкурирующих друг с другом компаний. На данный момент доработки технических решений продолжаются.