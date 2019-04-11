Астролог рассказал, как можно было спасти Началову

Москва, 11 апреля. Певица Юлия Началова не была обречена, ее можно было спасти. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил астролог, руководитель Русской астрологическая школы Александр Зараев.

Зараев рассказал, как можно было спасти певицу. По его словам, «она могла перескочить опасную зону».

«Главная проблема была в том, что у нее изначально энергетически ослаблена зона почек, — пояснил он. — Если бы она уделяла этому больше внимания и своевременно поддерживала их рабочем состоянии, то, во-первых, у нее не развилась подагра, особенностью которой является избыток мочевой кислоты, что как раз указывает на неправильную работу почек. А во-вторых, у нее 2018 год был очень сложный в плане здоровья. Именно тогда ей было необходимо основательно заниматься здоровьем – куда-то поехать полечиться, пропить какие-то курсы. Тогда бы она смогла перескочить эту опасную зону — конец 2018 года — начало 2019 года».

Астролог отметил, что если бы Началова в прошлом году обратилась к нему, он бы посоветовал, в первую очередь, укреплять зону почек, создать для себя более спокойный ритм жизни и не пытаться идти во все стороны, как лебедь рак и щука в известной басне.

«Тогда бы ее энергетика была стабильна, и она бы проскочила этот сложный период, который, по ее гороскопу, начался в январе 2018 года», — подчеркнул собеседник ФАН.

Тем, кому интересен подробный разбор гороскопа покойной певицы – где в ее гороскопе находится Сатурн, где у нее было Солнце и другие аспекты, влиявшие на здоровье артистки, а также как можно было избежать трагедии — Зараев посоветовал заглянуть на его канал в Youtube «Воскресные встречи».

Напомним, что Началова скончалась в возрасте 38 лет 16 марта этого года. У певицы врачи диагностировали заражение крови, сердечную недостаточность, подагру, красную волчанку и гангрену ноги. По некоторым данным, старт проблемам со здоровьем дала крайне неудачная операция по увеличению груди в 2007 году в Лос-Анджелесе.

Ранее коллега Началовой по проекту «Один в один» Егор Иващенко рассказал о плохих предчувствиях певицы, которыми она с ним поделилась.