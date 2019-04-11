Гуайдо признался в причастности США к атакам на энергосистему Венесуэлы

Москва, 11 апреля. Энергосистема Венесуэлы продолжает отражать ежедневные атаки, заявил президент республики Николас Мадуро. Комментируя ситуацию вокруг энергосистемы страны, оппозиционер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя «временным главой государства», фактически признался, что к атакам причастны США, считает глава Московского политологического клуба Евгений Бень.

«Нет сомнений, что за этим стоят США, потому что когда была еще первая атака на систему энергоснабжения, с отключением электричества, то Хуан Гуайдо, совершенно не стесняясь, заявил, что когда он возьмет власть в стране свои руки, тогда дело с электричеством наладится», — пояснил Бень в интервью онлайн-изданию «ПолитРоссия».

Заявление Гуайдо политолог назвал откровенным шантажом, давлением и агрессией, цель которых заключается в подрыве венесуэльской инфраструктуры.

Регулярные кибератаки на энергетическую систему латиноамериканской страны начались в марте. В начале весны из-за подрыва работы крупнейшей в государстве гидроэлектростанции «Гури» подача электричества прекратилась практически на всей территории Венесуэлы. Без света оказались поликлиники, больницы и другие социально значимые объекты.

В произошедшем президент Боливарианской республики Мадуро обвинил Вашингтон. Он пояснил, что на диверсию США решили пойти, поняв, что все остальные рычаги давления на Каракас оказались неэффективными.

Сегодня кибератаки на энергосистему Венесуэлы проводятся на регулярной основе. Как отметил в обращении к жителям страны в Twitter Мадуро, в связи с этим «охрана» энергетики государства осуществляется в усиленном режиме: каждый день, по словам венесуэльского лидера, отражается до четырех атак.

«Работники электроэнергетического сектора не спят, они 24 часа в сутки оберегают систему от атак», — подчеркнул Мадуро.

Однако, как считают эксперты, ситуация с венесуэльской энергетикой – только составляющая всеобъемлющего кризиса, который произошел в Венесуэле не без помощи США. В частности, Вашингтон и союзные ему страны Запада активно используют подконтрольные СМИ, чтобы доносить до аудитории искаженную информацию об обстановке в Венесуэле.

Так, зарубежные журналисты активно распространяли ложь о вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании и фейк об «отправке» мифической ЧВК «Вагнер» в Каракас. При этом в информационном пространстве подобные сообщения не задерживались дольше, чем на сутки, а опровергнуть их пришлось самим опубликовавшим фейки СМИ.

Энергетическая система оказалась уязвимым местом для Каракаса, именно поэтому сейчас США так настойчиво продолжают атаковать ее, считает Евгений Бень. Он отметил, что венесуэльские власти должны продолжать сдерживать атаки и готовиться к новым нападениям со стороны США.

«Видимо, они нашли уязвимое место, и в него бьют. Но будут искать и другие уязвимые места, будут пытаться сместить Мадуро», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что Вашингтон не отказывается от сценария с военной интервенцией и продолжит предпринимать попытки сменить власть в республике. Бень заявил, что ответственность за возникший в Венесуэле хаос в полной мере несут США.

«Самое печальное, что в этой ситуации страдает богатая нефтью и другими полезными ископаемыми страна, и страдает ее население», — заключил эксперт.

Массовые протесты начались в Венесуэле в конце января. Воспользовавшись ситуацией, «временным президентом» страны провозгласил себя спикер парламента республики Хуан Гуайдо. В этом статусе его сразу же признали США и страны «группы Лимы».

Конституционный президент страны Николас Мадуро назвал Гуайдо марионеткой США. Он напомнил, что Вашингтон неоднократно пытался устроить в Венесуэле государственный переворот. В феврале Каракас был вынужден временно закрыть границы государства, опасаясь военной интервенции под видом «гуманитарной помощи» со стороны США.

Москва считает происходящее в Венесуэле грубейшим вмешательством во внутренние дела государства. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в стремлении свергнуть венесуэльское правительство Вашингтон не брезгует никакими сценариями, при этом мишенью США, по ее словам, стали жители страны.