Порошенко рассказал о своих планах в случае поражения на выборах президента

Киев, 11 апреля. Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил о своем намерении баллотироваться в Европарламент в случае поражения на выборах.

Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос о дальнейших планах в случае победы на выборах президента шоумента и кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

«В 2024 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», — заявил Порошенко.

Отметим, баллотироваться в депутаты Европарламента могут только граждане стран Евросоюза.

Напомним, итоги первого тура выборов президента страны Центральной избирательной комиссией были опубликованы 7 апреля. Согласно официальным результатам, шоумен, лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко получили 30,24 процентов и 15,95 процентов голосов избирателей соответственно. Второй тур запланирован на 21 апреля.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов и сдать анализы на предмет содержания наркотиков и алкоголя в крови, 5 апреля оба кандидата сдали анализы в разных лабораториях. Следов психоактивных веществ в крови Владимира Зеленского выявлено не было, аналогичные результаты и у Петра Порошенко.