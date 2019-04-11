Глава Минобороны Судана объявил об аресте аль-Башира

Хартум, 11 апреля. Президент Судана Омар аль-Башир был арестован. Об этом сообщил министр обороны африканского государства Авад бен Ауф.

По его словам, военный совет будет управлять страной в течение двухлетнего переходного периода. Он также объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится на протяжении трех месяцев.

Глава Минобороны Судана уточнил, что по окончании переходного периода будут проведены выборы.

Ранее источник РИА Новости в президентском дворце Судана сообщил о том, что управление безопасности издало распоряжение о выводе всех сотрудников из здания.

Напомним, Вооруженные силы Судана в четверг объявили по радио об отставке президента аль-Башира, который правил страной почти 30 лет, и призвали не устраивать беспорядки. В настоящее время идут переговоры о создании временного правительства.

Тысячи суданцев вышли на улицы, празднуя отставку президента. Как передавал корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, жители страны маршировали, неся огромный флаг Судана и выкрикивая лозунги.

Несмотря на политический кризис, обстановка в республике остается спокойной. Жители Хартума спокойно гуляют по улицам и радуются при виде российских журналистов, называя их друзьями. Телевидение временно приостановило работу, однако блокировка с мессенджеров уже снята.

Протесты в Судане начались еще в конце прошлого года. Изначально протестующие требовали снизить цены на хлеб, однако со временем их главным условием стала отставка аль-Башира.