Путин призвал МЧС следить за регионами, которым грозят пожары и наводнения

Москва, 11 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от министерства чрезвычайных ситуаций наладить тщательное наблюдение за ситуацией в регионах, которым могут угрожать предстоящим летом паводки и пожары. Об этом глава государства заявил в четверг во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий.

«С учетом наступающего летнего периода прошу самым тщательным образом организовать мониторинг ситуации в регионах, которые могут столкнуться с угрозой паводков и пожаров», — обратил внимание лидер РФ.

Путин особо подчеркнул, что работа российских спасательных служб заслуживает высокой оценки.

По словам главы государства, суммарная эффективность ведомства прямо зависит от внедрения комплексных модернизированных механизмов прогнозирования рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в конце прошлого года российский президент заявил, что спасатели неоднократно на деле доказывали умение работать профессионально, четко и слаженно.