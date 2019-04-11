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Министр обороны Судана заявил об отстранении Омара Аль-Башира от власти

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Министр обороны Судана заявил об отстранении Омара Аль-Башира от власти

Хартум, 11 апреля. Министр обороны и вице-президент Судана Авад бен Ауф заявил об отстранении президента Омара Аль-Башира от власти, роспуске правительства и региональных властей. Как заявил суданский оппозиционер Хасан Ризк, президента Судана свергли армия и силы быстрой поддержки страны.

Глава Минобороны Судана ввел чрезвычайное положение в стране на три месяца. Также он заявил о проведении выборов по истечению двухлетнего переходного периода. Бен Ауф сообщил о формировании Военного Совета, который будет управлять страной во время переходного периода. Соответствующее заявление глава Минобороны страны сделал в ходе выступления, которое транслировали местные телеканалы.

Также глава Минобороны Судана призвал все вооруженные формирования в стране вступить в ряды армии. По словам бен Ауфа, Судан временно закрывает воздушное пространство, аэропорты не будут функционировать. 

Как ранее сообщал корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, суданские военные по радио объявили о свержении власти в Судане и призвали не устраивать беспорядки. У здания генштаба находятся тысячи мирных жителей и военнослужащих. Солдаты раздают людям воду, все приветствуют друг друга и поздравляют. Военнослужащие вооружены и всем своим видом демонстрируют готовность пресечь любые провокации.

Автор: Сергей Петров
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