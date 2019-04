Скотланд-Ярд подтвердил, что Ассанж арестован для экстрадиции в США

Москва, 11 апреля. Полиция Великобритании арестовала основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по запросу США об экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

По данным ведомства, Ассанж был задержан по запросу США в соответствии с ордером на экстрадицию. В Скотланд-Ярде также добавили, что в ближайшее время основатель WikiLeaks предстанет перед судом.

Ранее редакторы портала WikiLeaks предположили, что полиция Великобритании арестовала Джулиана Ассанжа в связи с запросом США о его экстрадиции.

