Скотланд-Ярд подтвердил, что Ассанж арестован для экстрадиции в США

Москва, 11 апреля. Полиция Великобритании арестовала основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по запросу США об экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

По данным ведомства, Ассанж был задержан по запросу США в соответствии с ордером на экстрадицию. В Скотланд-Ярде также добавили, что в ближайшее время основатель WikiLeaks предстанет перед судом.

Ранее редакторы портала WikiLeaks предположили, что полиция Великобритании арестовала Джулиана Ассанжа в связи с запросом США о его экстрадиции.

«Ассанж был арестован для экстрадиции в США за публикацию (документов — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении.

BREAKING: Assange has been arrested for extradition to the United States for publishing.https://t.co/vvbZBOgCwL — WikiLeaks (@wikileaks) 11 апреля 2019 г.

Кроме того, на сайте Wikileaks был начат сбор пожертвований в фонд помощи Джулиану Ассанжу.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти страны отказывают Ассанжу в убежище, после чего основатель Wikileaks был задержан британской полицией на территории эквадорского посольства в Лондоне.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа. В 2018 году стало известно, что власти США намерены предъявить обвинение Ассанжу, а также будут добиваться его экстрадиции.

По мнению экспертов, Эквадор отказался предоставлять убежище Ассанжу, руководствуясь политическими мотивами. По словам профессора факультета международных отношений СПбГУ Лазаря Хейфеца, внешняя политика Эквадора заметно изменилась за годы пребывания Ассанжа в посольстве. Кроме того, не маловажную роль сыграл коррупционный скандал с офшорными счетами брата президента Эквадора, о котором писал WikiLeaks, передает НСН.