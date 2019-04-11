Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад

Москва, 11 апреля. Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш. Об этом Киркоров рассказал в интервью телеканалу НТВ.

«Ну что об этом говорить, не получилось, на все воля божья. Не получилось, значит, так должно было случиться. Она хотела, даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья», — отметил певец, комментируя события 20-летней давности.

По его словам, после этого случая Пугачева спряталась от журналистов в Цюрихе и на протяжении шести месяцев не показывалась на публике. Лишь через полгода она предстала перед журналистами — без макияжа и с простой прической.

«Вечерняя Москва» напоминает, что 15 апреля Пугачевой исполнится 70 лет. В честь своего юбилея певица намерена вновь выйти на сцену в Кремлевском дворце 17 апреля. Детали ее выступления пока держатся в секрете, однако в окружении певицы говорят, что это будет сверхкрасочное шоу, которое удивит публику. Все билеты на юбилейный концерт Пугачевой были раскуплены за сутки. По данным СМИ, телеведущая Ксения Собчак приобрела два билета в партер за 500 тысяч рублей.

Спонсором мероприятия выступила компания Ростех, «Вертолеты России», банк ВТБ, а также радиостанция «АвтоРадио». Напомним, что о завершении музыкальной карьеры Пугачева заявила еще в 2009 году. С тех пор она не давала концертов.