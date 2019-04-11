Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин во время встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что российская межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

«Ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН (ракетных войск стратегического назначения. — Прим. ФАН)», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что испытания ракеты «Сармат» находятся на завершающей стадии. Они проходят успешно, уточнил президент России. Российский лидер напомнил, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет» уже поступили на боевое дежурство.

Самыми современными видами вооружений оснастят новейшие российские надводные корабли и атомные подводные лодки. Напомним, в феврале в министерстве обороны России сообщили о переходе к новому этапу испытаний ракеты «Сармат».

В марте прошлого года, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, президент Путин рассказал, что «Сармат» придет на смену ракете «Воевода». Верховный главнокомандующей ВС РФ подчеркнул, что ракета «Сармат» способна с легкостью преодолеть ПРО США.