Президент США Дональд Трамп назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемой причастности России к его избранию в 2016 года «попыткой государственного переворота». В РФ заявили, что разгорающийся в американском истеблишменте конфликт выгоден Москве.

So, it has now been determined, by 18 people that truly hate President Trump, that there was No Collusion with Russia. In fact, it was an illegal investigation that should never have been allowed to start. I fought back hard against this Phony & Treasonous Hoax!