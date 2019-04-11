Эксперт объяснил, почему России выгоден хаос в США из-за провала расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемой причастности России к его избранию в 2016 года «попыткой государственного переворота». В РФ заявили, что разгорающийся в американском истеблишменте конфликт выгоден Москве.

«Итак, теперь 18 человек, которые действительно ненавидят президента Трампа, определили, что не было никакого сговора с Россией. Фактически, это было незаконное расследование, которое никогда не должно было начаться. Я изо всех сил сопротивлялся этой фальшивой и предательской мистификации!» — написал Трамп в своем Twitter.

So, it has now been determined, by 18 people that truly hate President Trump, that there was No Collusion with Russia. In fact, it was an illegal investigation that should never have been allowed to start. I fought back hard against this Phony & Treasonous Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 апреля 2019 г.

А в ходе общения с журналистами 10 апреля Трамп заявил, что все, что было представлено в расследовании Мюллера, было искажено.

«Я хочу вернуться к тому моменту, когда это все началось. Это была незаконная охота на ведьм, и они это знали. И теперь они попались. То, что они сделали, было госизменой», — сказал президент США, комментируя выводы двухлетнего расследования Мюллера, опубликованные на сайте американского Минюста и признающие, что никакого сговора между Россией и Трампом не было.

Комментируя эти слова американского лидера, политолог Михаил Синельников-Оришак вспомнил поговорку — ложечки нашлись, осадочек остался.

«Вот этот осадочек еще всколыхнут, когда Трамп начнет готовиться ко второму сроку и вспомнит, что его называли изменником, а теперь он может обвинить тех, кто его так называл, в госизмене. И это хороший PR-повод для него. А для нас вот этот хаос, эта завязывающаяся там схватка, эти пауки в банке выгодны. Они нам такое всегда устраивали. Горбачев в свое время был выгоден США. И в этом смысле Трамп сегодня выгоден Российской Федерации», — сказал Синельников-Оришак в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

А первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заметил, что «шоу должно продолжаться».