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Эксперт объяснил, почему России выгоден хаос в США из-за провала расследования Мюллера

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Эксперт объяснил, почему России выгоден хаос в США из-за провала расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемой причастности России к его избранию в 2016 года «попыткой государственного переворота». В РФ заявили, что разгорающийся в американском истеблишменте конфликт выгоден Москве.  

«Итак, теперь 18 человек, которые действительно ненавидят президента Трампа, определили, что не было никакого сговора с Россией. Фактически, это было незаконное расследование, которое никогда не должно было начаться. Я изо всех сил сопротивлялся этой фальшивой и предательской мистификации!» — написал Трамп в своем Twitter.

А в ходе общения с журналистами 10 апреля Трамп заявил, что все, что было представлено  в расследовании Мюллера, было искажено.

«Я хочу вернуться к тому моменту, когда это все началось. Это была незаконная охота на ведьм, и они это знали. И теперь они попались. То, что они сделали, было госизменой», — сказал президент США, комментируя выводы двухлетнего расследования Мюллера, опубликованные на сайте американского Минюста и признающие, что никакого сговора между Россией и Трампом не было.

Комментируя эти слова американского лидера, политолог Михаил Синельников-Оришак вспомнил поговорку — ложечки нашлись, осадочек остался.

«Вот этот осадочек еще всколыхнут, когда Трамп начнет готовиться ко второму сроку и вспомнит, что его называли изменником, а теперь он может обвинить тех, кто его так называл, в госизмене. И это хороший PR-повод для него.

А для нас вот этот хаос, эта завязывающаяся там схватка, эти пауки в банке выгодны. Они нам такое всегда устраивали. Горбачев в свое время был выгоден США. И в этом смысле Трамп сегодня выгоден Российской Федерации», — сказал Синельников-Оришак в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

А первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заметил, что «шоу должно продолжаться».

«Когда коту делать нечего, он организовывает расследование Мюллера», — пошутил парламентарий.

Автор: Марина Степанова
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